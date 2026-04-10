Учителька зарубіжної літератури Аліна Мец у TikTok підняла важливу тему оцінювання учнів. Педагогиня розповіла, що має чітку позицію: якщо виникає сумнів між двома оцінками, вона завжди обирає вищу.
Чому вчителька не занижує оцінки?
За словами Аліни Мец, практика заниження балів "для мотивації" не працює. Вона переконана: учень краще реагує на підтримку, ніж на штучно занижений результат.
Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.
Якщо я буду вагатися, яку оцінку поставити – 9 чи 10, то завжди оберу 10. Бо мотивація працює лише тоді, коли ми ставимо вище,
– пояснює педагогиня.
Вона додає, що ідея "поставити менше, щоб стимулювати на більше" часто має зворотний ефект. Діти можуть втратити віру у власні сили, якщо їхні зусилля недооцінюють.
Що думають інші користувачі мережі?
У коментарях під відео думки розділилися. Частина користувачів підтримала підхід вчительки, зазначаючи, що позитивна оцінка справді мотивує працювати краще.
Інші ж вважають, що заниження балів може бути ефективним – але лише тоді, коли вчитель пояснює причини. Водночас деякі школярі поділилися власним досвідом: за їхніми словами, несправедливі оцінки навпаки демотивують і знецінюють старання.
Важливо! Дискусія показала, що універсального підходу не існує, однак усе більше педагогів схиляються до думки: підтримка й довіра працюють краще, ніж тиск через оцінки.
