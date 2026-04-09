У TikTok репетитор з історії Ілля звернув увагу абітурієнтів на низку дат, які часто випадають з офіційних переліків, але регулярно трапляються у тестових завданнях. За його словами, знання цих подій може дати додаткові бали на НМТ.

Які "приховані" дати варто вивчити?

Серед таких дат репетитор називає 1620 рік – відновлення вищої православної ієрархії в Україні. Тоді київським митрополитом обрали Йова Борецького, що стало важливим кроком для зміцнення позицій православ'я після Берестейської унії.

Ще одна важлива дата – 1638 рік, коли була ухвалена так звана Ординація Війська Запорозького. Вона суттєво обмежила права козаків і посилила контроль Речі Посполитої над козацькими землями, що згодом стало передумовою нових повстань.

Також варто запам'ятати 1650, 1652 та 1653 роки – період молдавських походів Богдана Хмельницького. Ці військово-політичні кампанії були спрямовані на зміцнення союзів і міжнародних позицій Гетьманщини.

Чому ці дати можуть бути на НМТ?

Окрему увагу репетитор радить приділити 1687 року – першому Кримському походу. Це була спроба Московського царства разом із козацьким військом виступити проти Кримського ханства, яка, однак, завершилася невдачею.

За словами Іллі, подібні дати часто перевіряють не як окремі факти, а в контексті – через причини, наслідки або зв'язок із ширшими історичними процесами. Саме тому їх можуть включати у завдання, навіть якщо вони не винесені окремо у програмі.

Важливо! Тож під час підготовки до НМТ з історії варто звертати увагу не лише на базові дати, а й на менш очевидні події, які допомагають краще розуміти логіку історичного розвитку.

Ці дати точно будуть на НМТ: репетитор назвав Топ-5 для історії