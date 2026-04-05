У своєму TikTok репетиторка Юлія поділилася порадами для вступників, які готуються до НМТ з української мови. Вона наголошує: не потрібно вивчати всі нюанси відмінювання числівників – достатньо зосередитися на кількох базових правилах.

Які правила потрібно знати та яких помилок варто уникати

Перше правило стосується числівників 50, 60, 70, 80. У них відмінюється лише друга частина, тоді як перша залишається незмінною. Наприклад, правильно казати "п'ятдесяти", а не "п'ятидесяти".

Друге правило – це відмінювання сотень. Найчастіше у тестах перевіряють родовий відмінок. Правильно: "двохсот", а не "двохста". Водночас форма "на стах" вживається лише в місцевому відмінку.

Третє правило стосується збірних числівників. Слова "двоє", "троє", "четверо" та інші не можна вживати з іменниками жіночого роду. Наприклад, неправильно казати "двоє дівчат". У таких випадках потрібно використовувати звичайні кількісні числівники.

Зверніть увагу! За словами репетиторки, саме ці три правила найчастіше з'являються у тестах НМТ. Тож їх варто вивчити в першу чергу, щоб не втратити бали на простих завданнях.

Хочеш високий бал на НМТ з української – вивчи ці теми: порада репетиторки