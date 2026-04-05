В своем TikTok репетитор Юлия поделилась советами для поступающих, которые готовятся к УМТ по украинскому языку. Она отмечает: не нужно изучать все нюансы склонения числительных – достаточно сосредоточиться на нескольких базовых правилах.

Какие правила нужно знать и каких ошибок следует избегать

Первое правило касается числительных 50, 60, 70, 80. В них склоняется только вторая часть, тогда как первая остается неизменной. Например, правильно говорить "пятидесяти", а не "пятидесяти".

Второе правило – это склонение сотен. Чаще всего в тестах проверяют родительный падеж. Правильно: "двухсот", а не "двухсот". В то же время форма "на стах" употребляется только в винительном падеже.

Третье правило касается собирательных числительных. Слова "двое", "трое", "четверо" и другие нельзя употреблять с существительными женского рода. Например, неправильно говорить "две девушки". В таких случаях нужно использовать обычные количественные числительные.

Обратите внимание! По словам репетитора, именно эти три правила чаще всего появляются в тестах НМТ. Поэтому их стоит изучить в первую очередь, чтобы не потерять баллы на простых заданиях.

