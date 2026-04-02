У своєму TikTok репетиторка з української мови Катерина поділилася порадою для вступників, які готуються до НМТ-2026. Вона пояснила, що ключ до високого результату – це впевнене знання складних речень і всього, що з ними пов'язано.

Яка тема приносить найбільше балів?

За словами викладачки, найбільше балів можна отримати саме на темі складних речень. Вона охоплює одразу кілька важливих аспектів, які регулярно перевіряють у тестах.

Передусім потрібно знати види складних речень:

складносурядні,

складнопідрядні,

безсполучникові,

речення з різними видами зв'язку.

Окрім цього, важливо добре орієнтуватися в розділових знаках у кожному з цих типів. Саме пунктуація часто стає "пасткою" для учнів і може коштувати дорогоцінних балів.

Що ще треба обов'язково вивчити?

Катерина радить також приділити увагу сполучникам, зокрема видам сурядних, і повторити підрядні конструкції.

Окремий блок – це види підрядних речень:

означальні,

з'ясувальні,

обставинні.

При цьому особливу увагу варто звернути на підвиди обставинних речень, адже саме вони часто трапляються у завданнях і можуть викликати труднощі.

У коментарях користувачі подякували репетиторці за корисне пояснення. Дехто коротко підсумував враження: "Катя топ!!!!".

