Як українською називати "кормушку"?

Як українською називати "кормушку"?

Це слово стає більше на слуху перед холодною порою року. Але у повсякденному мовленні часто можна почути помилку в ньому – "кормушка". Саме так ми кажемо, коли називаємо пристрій, невелику споруду для птахів чи тварин, куди насипаємо їжу.

Проте це слово є калькою з російської мови ("кормушка"), і в українській літературній нормі воно не закріплене.

А словники фіксують інше слово – годівниця. СУМ-11 подає слово "годівниця" – пристрій, місце для годування тварин або птахів".

Слово "годівниця" утворене від дієслова "годувати" + суфікс "-ниця", що означає предмет чи місце для певної дії. Це прозоре й автентичне українське слово, яке легко зрозуміти навіть дітям.

Попри те, що в українській мові є слово "корм", як їжа для тварин – "корм для рибок", наприклад, чи – "кормова база", але відсутнє слово "корміть", лише – годувати. Оскільки з цього пристрою відбувається процес годування, тому і назва – годівниця чи лагідно – годівничка.

Це слово відоме діткам та лісникам. Щороку для школярів проходить всеукраїнська акція "Годівничка", під час якої виготовляються та розвішуються на деревах годівнички для птахів на території закладів освіти та у парках.

"Діти зробили годівницю для синиць".

"У стайні стояли ясла – годівниця для коней".

В лісі ми натрапили на годівницю для косуль, наповнену сіном".

Звичайно є і уточнювальні назви годівниць для конкретної худоби: корито – для свиней, ясла чи жолоб – для корів чи коней.

Цікаво, що серед дорослих слово має і негативну чи зневажливу конотацію. Так "годівницею" чи "коритом" називають вигідну посаду, можливість мати зиск, не докладаючи зусиль: "Він при гарній годівниці на роботу влаштувався".

Отже, українською правильно казати – "годівниця". Це слово відповідає нормам і закріплене у словниках. Вживання "кормушка" варто уникати, адже воно є чужорідною калькою.

Як називати українською "куропатку"?

І серед назв тварин та птахів трапляються росіянізми, хоча українська мова має свої слова.

Так на російський штиб помилково називають пташку "куропаткою". Правильна назва птаха українською мовою – "куріпка". Куріпка – це птах родини фазанових, поширений у Європі та Азії, пристосований до наземного способу життя.