У чому помилка у слові "пильца" та яким відповідником замінити правильно, розповідаємо з посиланням на "Горох"

Як правильно українською сказати "пильца"?

В період цвітіння певних рослин у деяких людей загострюється алергія, і причина тому – квіткова "пильца".

Досить часто саме це слово можна почути для опису схожого на пил нальоту на тичинках квітів. Але це слово калька з російського слова "пыльца".

Проте, в українській мові є своє, правильне й милозвучне слово – "пилок". Слово "пилок" походить від кореня пил – "дрібний порошок". Суфікс -ок утворює назву речовини. У багатьох слов’янських мовах є подібні форми: польське – pyłek, чеське – pyl.

СУМ-20 пояснює, що: пилок – це дрібний порошок, що утворюється в пиляках квіток і є чоловічими статевими клітинами рослин.

Але є ще три значення, якими можна пояснити слово пилок:

Особливий легкий наліт на крилах метеликів і на тілі деяких комах.

Схожий на пил наліт на овочах і фруктах (наприклад, на винограді).

Зменшувально-пестлива форма до пил.

Втім, найчастіше, коли ми чуємо слово "пилок", уявляємо квіти та комах, які вкриті жовтим нальотом з кульбаби чи соняшника.

Що таке квітковий пилок?

Пилок – основа життя рослин, адже саме він забезпечує запилення й продовження роду. Кожна квітка має свій унікальний малюнок пилкових зерен – їх форма й структура настільки різноманітні, що вчені використовують їх як "відбитки пальців" рослин.

Саме завдяки пилку можна дослідити історію клімату й рослинності навіть тисячолітньої давності. А наука, що досліджує пилок, називається – палінологія.

Серед людей, як унікальний суперфуд – ліки та джерело вітамінів та мікроелементів, здавна цінується ферментований бджолами пилок – перга чи "бджолиний хліб". Це продукт бджільництва, що утворюється у процесі перероблення комахами квіткового пилку. Речовина збирається в стільниках, заливається медом, закривається воском і може зберігатися дуже довго, розповідає ресурс "Сильна пасіка".

Завдяки ферментації під дією молочнокислих бактерій перга стає більш поживною й легше засвоюваною. Її називають "бджолиним хлібом", бо саме вона є основним джерелом білка для бджіл. Перга містить вітаміни групи B, амінокислоти, ферменти й мікроелементи, тому її цінують як природний суперфуд. У давнину пергу використовували як лікувальний засіб для зміцнення сил і відновлення після хвороб.

Перга – найцінніший дар бджіл, адже навіть сучасна наука не здатна відтворити її у лабораторних умовах.

Отже, "пилок" – це початок життя рослин, а перга – його перетворення на "хліб" для бджіл. Обидва явища показують, як природа створює дивовижні кола живлення й відновлення.

А правильна українська форма слова – "пилок", свідчить, що ми маємо своє, тому не варто калькувати чуже і не властиве.