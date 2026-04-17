Чистота мовлення починається з дрібниць, зокрема з назв рослин, які нас оточують, однак досі багато українців, піддаючись впливу суржику або звички, продовжують вживати слово "одуванчик". Цей русизм настільки міцно закріпився в побуті, що правильний український відповідник іноді здається менш звичним, хоча він значно милозвучніший.

Дивіться також Не "щебьонка": як називати цей будівельний матеріал українською

Кульбаба – єдиний правильний варіант

Питомою та єдиною правильною назвою для цієї квітки в українській літературній мові є кульбаба. Саме це слово варто використовувати в усіх контекстах: від наукових описів до розмовної мови. Пестливо-пестлива форма "кульбабка" додає особливого затишку, коли ми говоримо про весняні прогулянки чи плетіння вінків.

Слово "одуванчик" є типовим калькою з російської мови, що походить від дієслова "одувать" (обдувати). В українській мові немає жодних підстав для використання цього запозичення, адже наша назва "кульбаба" має давнє походження і є частиною нашого унікального лексичного фонду.

Чому важливо уникати кальок?

Викорінення русизмів, як-от "одуванчик", допомагає нам повернути мові її природне звучання. Часто ми вживаємо такі слова автоматично, не замислюючись над їхнім походженням, але саме через такі деталі втрачається самобутність української лексики. Плекання правильних назв рослин – це простий крок до вдосконалення свого мовлення.

Кульбаба – це вам не "одуванчик" / Фото Unsplash

Заміна "одуванчика" на "кульбабу" – це не просто питання граматики, а питання поваги до мовних норм. Кожного разу, коли ви обираєте питоме слово, ви робите свою мову багатшою, точнішою та захищаєте її від зовнішніх нашарувань, які століттями нав'язувалися нашому суспільству.

Що відомо про кульбабу?

Кульбаба – це багаторічна трав'яниста рослина з яскравими жовтими квітами, яка росте майже повсюдно – на луках, у садах і навіть обабіч доріг. Після цвітіння вона утворює пухнасту кулю з насінням, яку легко розносить вітер. Саме через цю особливість рослина добре поширюється у природі.

Цікаво! Кульбабу використовують не лише як декоративну, а й як лікарську рослину. Вона має корисні властивості та широко застосовується у народній медицині.

Не кажіть "дверной косяк": ми маємо свій цікавіший відповідник