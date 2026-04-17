Чистота речи начинается с мелочей, в частности с названий растений, которые нас окружают, однако до сих пор многие украинцы, поддаваясь влиянию суржика или привычки, продолжают употреблять слово "одуванчик". Этот русизм настолько прочно закрепился в быту, что правильный украинский аналог иногда кажется менее привычным, хотя он значительно благозвучнее.

Кульбаба – единственный правильный вариант

Исконным и единственным правильным названием для этого цветка в украинском литературном языке является одуванчик. Именно это слово следует использовать во всех контекстах: от научных описаний до разговорной речи. Ласково-ласковая форма "одуванчик" добавляет особого уюта, когда мы говорим о весенних прогулках или плетении венков.

Незалежно від формату, навчання може бути цікавим та ефективним. Це щодня доводить перша дистанційна школа в Україні "Оптіма", якій довіряють 13 000 родин. Отримайте демодоступ, аби і ваші діти випробували освіту майбутнього вже сьогодні.

Слово "одуванчик" является типичной калькой из русского языка, что происходит от глагола "одувать" (обдувать). В украинском языке нет никаких оснований для использования этого заимствования, ведь наше название "одуванчик" имеет древнее происхождение и является частью нашего уникального лексического фонда.

Почему важно избегать калек?

Искоренение русизмов, например "одуванчик", помогает нам вернуть языку его естественное звучание. Часто мы употребляем такие слова автоматически, не задумываясь над их происхождением, но именно из-за таких деталей теряется самобытность украинской лексики. Выращивание правильных названий растений – это простой шаг к совершенствованию своей речи.

Одуванчик – это вам не "одуванчик"

Замена "одуванчика" на "одуванчик" – это не просто вопрос грамматики, а вопрос уважения к языковым нормам. Каждый раз, когда вы выбираете исконное слово, вы делаете свой язык богаче, точнее и защищаете его от внешних наслоений, которые веками навязывались нашему обществу.

Что известно об одуванчике?

Одуванчик – это многолетнее травянистое растение с яркими желтыми цветами, которое растет почти повсеместно – на лугах, в садах и даже вдоль дорог. После цветения оно образует пушистый шар с семенами, который легко разносит ветер. Именно из-за этой особенности растение хорошо распространяется в природе.

Интересно! Одуванчик используют не только как декоративную, но и как лекарственное растение. Он обладает полезными свойствами и широко применяется в народной медицине.

