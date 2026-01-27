Чахлик Невмирущый или Кощей Бессмертный: как называется этот персонаж в украинских сказках

И дети, и немало взрослых любят и помнят народные сказки. У каждого народа они свои, а славянские между собой очень похожи – с теми же персонажами. Впрочем, в каждом языке главные герои имеют свои названия.

Как же называется известный антигерой многих сказок Кощей Бессмертный на украинском, рассказываем ссылаясь на объяснение УНИАН.

Как называть сказочного персонажа – Кощей или Чахлик?

В славянских сказках мы часто встречаем мрачного персонажа, старого колдуна – "Кощея Бессмертного". В сказках он часто похищает девушек и держит их в плену, собирает сокровища и любуется своими драгоценностями. Его "бессмертие" заключается в том, что душа или смерть скрыта вне тела:

На острове Буяне стоит дуб, на дубе сундук, в сундуке заяц, в зайце утка, в утке яйцо, в яйце – игла, а на конце иглы смерть Кощея.

– так рассказывает сказка.

Только уничтожив яйцо и иглу, герой может победить колдуна и зло.

Одним из спорных моментов является то, как правильно называть его на украинском – имеет ли имя перевод, или остается неизменным?

Кощей Бессмертный, на украинском звучит как – Кощій Безсмертний. Можно встретить и другое название персонажа – Костій Бездушний.

О происхождении слова "Кощей" есть несколько версий:

Первая. От древнерусского – костить – "осквернять", "пачкать", "осквернять", "осквернять". В праславянском языке *kostь , могло означать то же, что и "гадость" – из первоначального значения "труп", "падаль". Вероятно отсюда пошли слова – "костить" и "кощунство": костить – "грязно ругать" и кощунство – кощунство (кощун – блюзнір). А Кощей – осквернитель.

Вторая. От слова "кость" – кощавый. Потому что именно так описывают персонажа – скелет, обтянутый кожей и с черепом в руке.

Третья. Слово тюркского происхождения, точнее половецкого. На Руси в древнеславянском языке, это слово употреблялось в значении – раб или пленник – košci. Известна и цитата из произведения "Слово о полку Игореве", после поражения на реке Калка:

Ту Игорь князь высЂдЂ изъ сЂдла злата,

а въ сЂдло кощїєво.

– строки из произведения.

Четвертая. По другой версии, тоже половецкой, слово "кощий" приравнивается к значению – "кошевой". Светлана Плетнева, историк и авторитетная исследовательница этой эпохи, упоминает это слово в своих исследованиях, как "кощей" в значении – "кошевой", то есть руководитель половецкого коша. Со временем слово попало в наш язык, в частности в терминологию, связанную с казачеством. А казацкие кошевые долгое время были ужастиком для московитов. Эту версию прекрасно объяснили на своем канале Братья Капрановы.

Пятая. Еще один половецкий персонаж, связанный с "Кощеем" – половецкий князь – Шолудивый Боняк. О нем пишет Михаил Драгоманов в работе "Шолудивый Буняка в украинских народных рассказах", опубликованной в 1887 году:

Этот образ и имя (то есть – Кощей Бессмертный) чаще бывает в сказках Великорусских чем в украинских, из которых пока напечатано одну с именем Костия (у Чубинского).

– цитата из произведения.

Вероятно из-за того, что половцы кочевали в большей численности на территории современной России и это собирательный образ врага.

Википедия подает еще две версии: от къшь – "жребий", "судьба". И нижнелужицкого koštlar – "заклинатель", что тоже подходит для сказочного образа.

Но заметим – не стоит сюда вплетать Чахлика Невмерущого.

Откуда взялся у украинцев Чахлик Невмирущий?

Не заменяйте Кощея Бессмертного на Чахлика или другой вымышленный перевод, которые иногда используют неудачно или даже манипуляционное.

Название "Чахлик Невмирущий" начали использовать в 90-х годах – в начале 2000-х, для шуток и высмеиваний в КВН и известном скетч-шоу "Сказки У". Впрочем, такое название фиксируется еще до 1991 года. Предполагают, что это русская пародия на украинизацию, что может достигать 1920-х годов, вроде других переводов – "спалахуйка" (зажигалка) или "розчепірка" (зонтик).

На украинском правильно говорить именно – Кощей Бессмертный, а не "Чахлик" или другие вымышленные варианты.

Относительно происхождения персонажа, то он приехал в фольклор из славянской мифологии и зафиксирован в сказках XVIII – XIX века.

Сегодня можно встретить объяснения об истинной сути, символизм и происхождение персонажа во многих блогах: от мифологического охранника потустороннего мира – Чернобога до образа половецкого нашествия и врага.

Этот образ символизирует холод, жадность и бессмертную темную силу, противостоящую свету и любви. Хотя в нашем фольклоре впоследствии его вытеснил Змей, фигура Кощея до сих пор остается ярким примером того, как сказки передают борьбу добра и зла через метафоры и символы.