Котики или баська: как называть букетик на Вербное воскресенье

У каждого украинского праздника есть свой атрибут, который имеет свое особое название. А кое-где их несколько, а потому ведутся споры – какое правильное?

Как правильно называть пушистые ивовые почки, напоминающие маленькие серые клубочки и используют как букетики в Вербное воскресенье, рассказываем со ссылкой на "Локальную историю".

Как называть ивовый букетик правильно?

Вербное воскресенье – праздник, который предшествует Пасхе и известен своим красивым атрибутом – букетом из ивового цвета. Его освящают в храме и хранят, как оберег, целый год. В 2026 году православные украинцы будут праздновать Вербное воскресенье 5 апреля, а уже в это воскресенье, 29 марта – праздник у католиков.

Интересно, что оберег-атрибут знают почитают, готовят, а о названии – спорят. И даже не существует одного общепринятого названия, которое закреплено в литературе.

Если говорим о цвете ивы, то вы встретите в словарях слово "котики" – соцветия ивы и некоторых других односемядольных растений. А для декоративного ивового букета – слов немало.

В некоторых регионах Украины их называют:

"баська",

"шутка",

"лоза",

"бечка",

"котики",

"бачка",

"гусята",

"бечка",

"мичка".

Все эти варианты являются диалектными и отражают богатство украинской языковой традиции. "Котики" стали общеупотребительным словом благодаря образности: пушистые почки напоминают маленьких котят.

Освященные ветви вербы становятся символом силы и здоровья: им ласково касаются родных со словами – "Не я б’ю, верба б’є, від нині за тиждень Великдень". Этот простой, но глубокий ритуал – напоминание об обновлении, о жизненной энергии, пробуждающейся вместе с весной. Верба очищает, защищает и дарит надежду.

А название вербового ветви – это хороший пример того, как украинский язык сохраняет богатство диалектов и культурных традиций.