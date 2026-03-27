Як правильно називати пухнасті вербові бруньки, що нагадують маленькі сірі клубочки та використовують як букетики у Вербну неділю, розповідаємо з посиланням на "Локальну історію".
Як називати вербовий букетик правильно?
Вербна неділя – свято, яке передує Великодню та відоме своїм красивим атрибутом – букетом з вербового цвіту. Його освячують у храмі та зберігають, як оберіг, цілий рік. У 2026 році православні українці святкуватимуть Вербну неділю 5 квітня, а вже цієї неділі, 29 березня – свято у католиків.
Цікаво, що оберіг-атрибут знають шанують, готують, а про назву – сперечаються. І навіть не існує однієї загальноприйнятої назви, яка закріплена в літературі.
Якщо кажемо про цвіт верби, то ви зустрінете у словниках слово "котики" – суцвіття верби та деяких інших односім'ядольних рослин. А для декоративного вербового букету – слів чимало.
У деяких регіонах України їх називають:
- "баська",
- "шутка",
- "лоза",
- "бечка",
- "котики",
- "бачка",
- "гусята",
- "мичка".
Усі ці варіанти є діалектними й відображають багатство української мовної традиції. "Котики" стали загальновживаним словом завдяки образності: пухнасті бруньки нагадують маленьких кошенят.
Освячене гілля верби стає символом сили й здоров’я: ним лагідно торкаються рідних зі словами – "Не я б’ю, верба б’є, від нині за тиждень Великдень". Цей простий, але глибокий ритуал – нагадування про оновлення, про життєву енергію, що пробуджується разом із весною. Верба очищає, захищає й дарує надію.
А назва вербового гілля – це гарний приклад того, як українська мова зберігає багатство діалектів і культурних традицій.