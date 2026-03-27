Як правильно називати пухнасті вербові бруньки, що нагадують маленькі сірі клубочки та використовують як букетики у Вербну неділю, розповідаємо з посиланням на "Локальну історію".

Як називати вербовий букетик правильно?

Вербна неділя – свято, яке передує Великодню та відоме своїм красивим атрибутом – букетом з вербового цвіту. Його освячують у храмі та зберігають, як оберіг, цілий рік. У 2026 році православні українці святкуватимуть Вербну неділю 5 квітня, а вже цієї неділі, 29 березня – свято у католиків.

Цікаво, що оберіг-атрибут знають шанують, готують, а про назву – сперечаються. І навіть не існує однієї загальноприйнятої назви, яка закріплена в літературі.

Якщо кажемо про цвіт верби, то ви зустрінете у словниках слово "котики" – суцвіття верби та деяких інших односім'ядольних рослин. А для декоративного вербового букету – слів чимало.

У деяких регіонах України їх називають:

"баська",

"шутка",

"лоза",

"бечка",

"котики",

"бачка",

"гусята",

"бечка",

"мичка".

Усі ці варіанти є діалектними й відображають багатство української мовної традиції. "Котики" стали загальновживаним словом завдяки образності: пухнасті бруньки нагадують маленьких кошенят.

Освячене гілля верби стає символом сили й здоров’я: ним лагідно торкаються рідних зі словами – "Не я б’ю, верба б’є, від нині за тиждень Великдень". Цей простий, але глибокий ритуал – нагадування про оновлення, про життєву енергію, що пробуджується разом із весною. Верба очищає, захищає й дарує надію.

А назва вербового гілля – це гарний приклад того, як українська мова зберігає багатство діалектів і культурних традицій.