Вербовий букет, який будуть освячувати українці 13 квітня, має свої традиційні назви, про які розповість 24 Канал.

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Як називається вербовий букет

Шостий тиждень Великого посту українців називають Вербним або Квітним (повʼязано з розквітом природи) – і головним днем є неділя – Вербна неділя. Цього року це свято припадає на 13 квітня.

Вербою українці замінили пальмове листя, яким устеляли дорогу Ісусу Христу, коли він приїхав до Єрусалиму на ослі.

Головним дійством цього дня є освячення вербових гілочок, які слугують оберегом протягом наступного року. А вербовий букетик у різних куточках України має свою назву.

І вибір цього дерева не випадковий – верба має для українців глибокий символізм – як рослина, яка майже завжди проростає, навіть з гілочки; як рослина, яка має цілющі властивості і як рослина, яка розквітає найпершою навесні.

А от на що схожі пухнасті сіренькі суцвіття верби українцям у різних регіонах – так і називали.

Отож, ми маємо такі назви вербового букетика:

верба,

лоза,

шутка,

бачка,

бечка,

баська / базька,

котики,

гусята,

мицька.

Відповідно і неділю називають – Шуткова, Баськова, Бечкова, Квітна. Інколи ще називали "Вербич" і "Вербниця".

"Шуткова" від німецького дієслова schützen – захистити, у значенні оберіг.

"Баськова" від слова баська (вівця), адже вербові бруньки мʼякі й пухнасті, наче ягнятка.

"Бечкова" можливо від голосів овець "бе".

Про "гусята" і "котики" не важко здогадатися – пухнасті бруньки нагадують пух і шерсть тваринок.

Освячене вербове гілля для українців – потужний оберіг. Ним символічно б'ють один одного з побажанням здоров'я.

Як називають вербовий букет: дивіться відео

Букетик формувався у суботу, напередодні свята. На Заході традиційно брали нерозквітлу вербу, у Центральному і Східному регіонах України любили пишні розквітлі "котики".

Щодо традиції формування букета, то це мав бути тугий пучок до 20 вербових гілочок. У різних регіонах його доповнювали калиною, сухоцвітами чи освяченим зіллям з Маковія і Спаса. А сьогодні вербовий букет – це дизайнерський виріб, який може доповнити ваш інтер'єр.