Вербовый букет, который будут освящать украинцы 13 апреля, имеет свои традиционные названия, о которых расскажет 24 Канал.
Смотрите также Никакой не Коля или Николай: как правильно называть на украинском
Как называется вербовый букет
Шестую неделю Великого поста украинцев называют Вербным или Цветочным (связано с расцветом природы) – и главным днем является воскресенье – Вербное воскресенье. В этом году этот праздник приходится на 13 апреля.
Вербой украинцы заменили пальмовые листья, которыми устилали дорогу Иисусу Христу, когда он приехал в Иерусалим на осле.
Главным действом этого дня является освящение вербовых веточек, которые служат оберегом в течение следующего года. А вербный букетик в разных уголках Украины имеет свое название.
И выбор этого дерева не случайный – ива имеет для украинцев глубокий символизм – как растение, которое почти всегда прорастает, даже из веточки; как растение, которое имеет целебные свойства и как растение, которое расцветает первым весной.
А вот на что похожи пушистые серенькие соцветия ивы украинцам в разных регионах – так и называли.
Поэтому, мы имеем такие названия ивового букетика:
- верба,
- лоза,
- шутка,
- бачка,
- бечка,
- баська / базька,
- котики,
- гусята,
- мыцька.
Соответственно и воскресенье называют – Шуткова, Баськова, Бечкова, Квитна. Иногда еще называли "Вербич" и "Вербница".
"Шуткова" от немецкого глагола schützen – защитить, в значении оберег.
"Баськова" от слова баська (овца), ведь ивовые почки мягкие и пушистые, как ягнята.
"Бечкова" возможно от голосов овец "бе".
Про "гусята" и "котики" не трудно догадаться – пушистые почки напоминают пух и шерсть животных.
Освященные вербовые ветки для украинцев – мощный оберег. Им символически бьют друг друга с пожеланием здоровья.
Как называют ивовый букет: смотрите видео
Букетик формировался в субботу, накануне праздника. На Западе традиционно брали нерасцветшую вербу, в Центральном и Восточном регионах Украины любили пышные расцветшие "котики".
По традиции формирования букета, то это должен был быть тугой пучок до 20 ивовых веточек. В разных регионах его дополняли калиной, сухоцветами или освященным зельем с Маковея и Спаса. А сегодня вербовый букет – это дизайнерское изделие, которое может дополнить ваш интерьер.