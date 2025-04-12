Вербовый букет, который будут освящать украинцы 13 апреля, имеет свои традиционные названия, о которых расскажет 24 Канал.

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Как называется вербовый букет

Шестую неделю Великого поста украинцев называют Вербным или Цветочным (связано с расцветом природы) – и главным днем является воскресенье – Вербное воскресенье. В этом году этот праздник приходится на 13 апреля.

Вербой украинцы заменили пальмовые листья, которыми устилали дорогу Иисусу Христу, когда он приехал в Иерусалим на осле.

Главным действом этого дня является освящение вербовых веточек, которые служат оберегом в течение следующего года. А вербный букетик в разных уголках Украины имеет свое название.

И выбор этого дерева не случайный – ива имеет для украинцев глубокий символизм – как растение, которое почти всегда прорастает, даже из веточки; как растение, которое имеет целебные свойства и как растение, которое расцветает первым весной.

А вот на что похожи пушистые серенькие соцветия ивы украинцам в разных регионах – так и называли.

Поэтому, мы имеем такие названия ивового букетика:

верба,

лоза,

шутка,

бачка,

бечка,

баська / базька,

котики,

гусята,

мыцька.

Соответственно и воскресенье называют – Шуткова, Баськова, Бечкова, Квитна. Иногда еще называли "Вербич" и "Вербница".

"Шуткова" от немецкого глагола schützen – защитить, в значении оберег.

"Баськова" от слова баська (овца), ведь ивовые почки мягкие и пушистые, как ягнята.

"Бечкова" возможно от голосов овец "бе".

Про "гусята" и "котики" не трудно догадаться – пушистые почки напоминают пух и шерсть животных.

Освященные вербовые ветки для украинцев – мощный оберег. Им символически бьют друг друга с пожеланием здоровья.

Как называют ивовый букет: смотрите видео

Букетик формировался в субботу, накануне праздника. На Западе традиционно брали нерасцветшую вербу, в Центральном и Восточном регионах Украины любили пышные расцветшие "котики".

По традиции формирования букета, то это должен был быть тугой пучок до 20 ивовых веточек. В разных регионах его дополняли калиной, сухоцветами или освященным зельем с Маковея и Спаса. А сегодня вербовый букет – это дизайнерское изделие, которое может дополнить ваш интерьер.