"Ковдра" или "одеяло": разберемся без мифов, какое из этих слов украинское
Слова, которые сопровождают нас каждый день, редко вызывают сомнения. Именно поэтому мало кто задумывается, как правильно назвать то, чем мы укрываемся каждую ночь.
Достаточно лишь прислушаться к повседневной речи, и сразу услышите: "одеяло", "пододеяльник", "укройся одеялом"... Но действительно ли так говорят на украинском языке? Разберемся со ссылкой на "Горох".
Не "одияло" – как сказать на украинском?
От этого атрибута семейного уюта некоторые не отказываются даже летом – уютно укутываются вечером за просмотром фильма или с книгой. Но в повседневной речи мы можем услышать два его названия: "одияло" и "ковдра" – является ли одно из них ошибкой? Заглянув в словари, мы найдем оба слова как синонимы, но с разным происхождением.
"Ковдра" – это изделие из ткани с наполнителем, которым укрываются во время сна или отдыха. Слово "ковдра" – древнее украинское заимствование через польский язык – kołdra, где так называли покрывало для кровати, стола, на стену, на пол; вид плаща; и даже – бумажные обои. Оно известно в украинском языке уже несколько веков и зафиксировано в словарях как литературная норма
Существительное "одияло" возникло под влиянием русского "одеяло", возможно – от "одевать" в значении укутываться, укрываться, и тоже давно употребляется в речи и словарях. Поэтому вы встретите его в литературе, преимущественно ХХ века.
Однако, большинство современных языковедов (в частности, Александр Авраменко, Александр Пономарив, языковые проекты "Словотвор", "Язык – ДНК нации") рекомендуют употреблять слово "ковдра" как более естественный и нормативный вариант.
Впрочем, украинцы под постами с разбором таких слов даже оставляют свои пояснения, что "ковдра" – это тяжелое, ватяное или шерстяное изделие для зимнего укрытия, а "одеяло" – что-то более легкое, для теплой погоды. Но для такого изделия у нас есть и другие слова:
- коц,
- лижник
- укрывало.
Кстати, слово "укрывало" или "покрывало" тоже издавна существует в украинском языке, но означает преимущественно декоративное покрывало для кровати или дивана, а не одеяло для сна.
Большинство современных лингвистов советуют отдавать предпочтение слову "ковдра". Так же естественно звучат и производные слова:
- ковдрочка;
- ковдровий;
- рятівна ковдра;
- підковдра (литературное название того, что часто называют "пододеяльником").
Поэтому, если вы стремитесь говорить на естественном украинском языке, вместо привычного "одияло" выбирайте "ковдра", а вместо "пододиальник" – "підковдра" или даже – "пішва". Именно эти слова в большей степени соответствуют современной литературной норме и давно закрепились в украинской языковой традиции.