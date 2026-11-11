Откуда взялось выражение "цап-відбувайло" и почему не стоит говорить "козел отпущения"

В некоторых выражениях за привычными словами скрываются истории, которым уже несколько тысяч лет. Мы можем так называть человека, которого несправедливо обвиняют в чужих ошибках, даже не догадываясь, что когда-то за этим образом стоял настоящий религиозный обряд.

Именно такая история стоит за выражением "козел отпущения". А в каких случаях это выражение используют сегодня, рассказываем со ссылкой на "Горох".

Кого называют "цапом-відбувайлом"?

Вы наверняка слышали выражение "цап-відбувайло" или, в русскоязычном варианте, "козел отпущения". Так называют человека, на которого перекладывают чужую вину, ответственность за неудачи или последствия чьих-то ошибок. Например, руководитель принял неудачное решение, но виновным объявили подчиненного. Или вся команда допустила ошибку, однако наказали только одного сотрудника. В таких ситуациях и говорят, что нашли "цапа-відбувайла".

Словари объясняют значение этого выражения так: это человек, на которого сваливают вину за чужие ошибки или неудачи.

В украинском языке есть несколько аналогов этого образа:

"цап-відбувайло",

"офірний цап",

"козел відпущення".

Слово "офірний" происходит от "офіра" – жертва. Поэтому "офірний цап" буквально означает жертвенное животное.

А вот "козел відпущення" – это прямой дословный перевод, поскольку в украинском языке есть слово "козел", а "отпущение" переводится как "відпущення (прощення)": "відпущення гріхів". Такой вариант выражения не является ошибкой, но на украинском языке "цап-відбувайло" звучит гораздо выразительнее.

Выражение "цап-відбувайло" пишется через дефис, причем изменяются обе части: единственное число – цап-відбувайло, множественное число – цапи-відбувайли.

Выражение "цап-відбувайло" особенно уместно, когда кто-то вынужден отвечать за то, чего не делал. Его можно употреблять как в повседневной речи, так и в публицистике.

Показательный пример недавно прозвучал на международном уровне. 16 октября 2026 года журналист британского телеканала Sky News Алистер Банкалл спросил президента Украины Владимира Зеленского, не считает ли он, что Дональд Трамп делает его "цапом-відбувайлом" за свои собственные проблемы. Журналист упомянул низкие рейтинги американского президента, приближение промежуточных выборов в США, высокие цены на дизельное топливо и ситуацию на Ближнем Востоке. Зеленский после паузы улыбнулся и ответил: "Это мой ответ".

Это выражение используют и в публичном международном пространстве: смотрите видео

Итак, когда кого-то безосновательно делают виновным в чужих ошибках, этот человек становится козлом отпущения. История этого выражения напоминает, что привычка искать того, на кого можно свалить вину, существует уже очень давно.

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При чем здесь древний библейский обряд?

Почему именно козел, а не лошадь, баран или другое животное стал символом человека, на которого сваливают все чужие вины? Ответ ведет к древнему религиозному обряду, во время которого животному символически передавали грехи целого народа.

Происхождение выражения связано с древнееврейской традицией, описанной в библейской книге "Левит". Речь идет об обряде, который проводили во время Йом-Кипура – Дня искупления.

Согласно библейскому описанию, для обряда выбирали двух козлов. Одного приносили в жертву, а второго оставляли живым. Первосвященник возлагал руки на голову живого животного и символически возлагал на него грехи и вины народа. После этого козла уводили в пустыню и отпускали.

Откуда взялся "козел отпущения": смотрите видео

Так животное становилось символическим носителем человеческих грехов: община как бы избавлялась от них, перекладывая их на того, кто не мог защититься. Именно от этого обряда происходит международный образ "козла отпущения", а в украинском языке закрепилось выражение "цап-відбувайло".

Об этой связи упоминает и "Большая украинская энциклопедия" в статье о Йом-Кипуре.

Интересно! Козел – далеко не единственное животное, ставшее героем фразеологизмов. Часто в украинских выражениях фигурирует и свинья. Например, "в свинячий крик" говорят о чем-то, что происходит очень поздно, в неудобное время. А вот выражение "метать бисер перед свиньями" имеет библейское происхождение. Оно означает напрасно тратить слова, силы или усилия на людей, которые не способны оценить сказанное или не хотят его понимать.

Почему о козле отпущения знают в разных странах?

Интересно, что это выражение стало международным. Его распространению способствовала Библия, ведь история о козле, на которого символически возлагали грехи народа, была известна в разных странах благодаря библейским переводам и религиозной традиции.

В разных странах он имеет свою форму, но его образ связан с одним библейским сюжетом – обрядом отпущения грехов с помощью козла.

Например:

на английском – scapegoat;

на французском – bouc émissaire;

на немецком – Sündenbock;

на испанском – chivo expiatorio;

на итальянском – capro espiatorio;

на португальском – bode expiatório.

Все эти выражения обозначают человека, которого несправедливо обвиняют в чужих ошибках или делают ответственным за общие неудачи.

В этих языках закрепились образы козла, связанные с виной, искуплением или изгнанием животного. Например, французское bouc émissaire буквально означает козла, которого изгоняют, а немецкое Sündenbock – козла грехов.

Английское scapegoat имеет отдельную интересную историю. Оно появилось в переводе Библии Уильяма Тиндейла 1530 года. Переводчик использовал это слово для передачи библейского образа козла, которого отправляли в пустыню.

В словацком языке есть близкое по значению выражение obetný baránok – буквально "жертвенный ягненок". Здесь уже фигурирует другое животное, однако значение схожее: человек, которого приносят в жертву или делают виновным за других.

Итак, библейская история оставила заметный след в языках разных народов. У каждого языка свое название, но смысл образа понятен: это вот тот, на кого перекладывают чужую вину.