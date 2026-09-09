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Учеба Саморазвитие "Краса" или "красота": какое слово выбрать на украинском языке
9 сентября, 10:55
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"Краса" или "красота": какое слово выбрать на украинском языке

Олеся Кух

Как назвать то, что радует глаз, вызывает восхищение, ласкает душу в человеке, природе, музыке, словах и даже в поступках – красота или красота?

Существует ли в украинском языке слово "красота"? Рассказываем со ссылкой на "Горох".

"Красота" или "краса" – как правильно по-украински?

9 сентября отмечают День красоты. И именно сегодня уместно вспомнить слово, которое часто произносят как "красота".

Но это слово кажется русизмом. Так ли это на самом деле?

Обратившись к словарям, мы встретим слово "красота", но с пометкой "разговорное". И в таком виде его часто используют в художественной литературе, в частности в поэзии:

  • "Погляньмо: всюди красота; Холодну землю сонце гріє". (Леонид Глибов).
  • "Ніколи так жадібно не вбирав
    Я красоту весняного одіння,
    Пісок обмілин, жовтобоке ріння,
    Брунатні лози і смарагди трав". (Николай Зеров).

Впрочем, если мы говорим о свойстве, качестве хорошего, прекрасного, то следует говорить – краса:

  • Краса природи.

  • Конкурс краси.

  • Яка краса!

А вот что касается красивой внешности, то можно сказать "красивая" / "красивый", "вродливий " / "вродлива" и даже – "уродливий", "гарний".

Кстати, от "краса" образовалось немало слов: "красивий", "красиво", "прикраса", "красуватися". Таким образом , в украинском языке есть собственное словообразовательное гнездо со значением красоты.

В украинском языке немало фразеологизмов, в которых фигурирует слово "краса".

  1. Набратися краси.
  2. Хоч не з красою, аби з головою.
  3. Краса до вінця, а розум до кінця.
  4. Не краса красить, а розум.
  5. Краса до вечора, а доброта навіки.

Поэтому 9 сентября можно говорить о красоте сколько угодно – главное замечать ее вокруг себя, и в первую очередь в зеркале.

Украинский язык жив. У него есть литературный язык, а также разговорный и диалектизмы, которые и делают его неповторимым. Поэтому не считайте ошибкой то, что вам показалось с первого взгляда русизмом.