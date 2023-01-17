Крещение или Крещение: как правильно говорить по-украински о Крещении Господнем

19 января украинцы будут отмечать еще один большой праздник – Крещение Господне. В народе у него немало названий и традиций.

Поэтому именно накануне Крещения украинцы вспоминают немало народных названий этого праздника и задумываются, в частности, как говорить правильно: Крещение или Крещение. Правильный ответ в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говори на украинском правильно поможет найти 24 Канал.

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Как в народе называют праздник Крещения Господня

В одиннадцатой подборке нашего цикла расскажем вам, как правильно в народе называют праздник Крещения Господня.

Так, наиболее распространенными названиями Крещения являются Крещение, Крещение, Водосвятие, Иордан. Так, языковеды считают, что корни слов "Христос" и "крест" (Господний) повлекли за собой вариантность названий праздника Крещения, Крещения, Крещения. А вот наименование Иордань происходит от названия реки, в которой Иисус крестился.

Как говорить правильно

Крещение – Крещение;

Если заглянуть в словари, увидим, что тот еще ПЕЧАЛЬ фиксирует само слово "крещение" в единственном числе и "крещение" - во множественном числе на обозначение названия Крещения Господня. А вот "Крещение" будем употреблять в родительном падеже. При этом помните, что ударение в слове "ВодОкрещение" падает на второй слог, а само слово пишем с прописной буквы.

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Иисус Христос – но крест и крестить;

​ Также помните о правописании таких слов как "Христос", "хрест" и "хрест".

святить – святить;

батюшка – священник;

На праздник Крещения в Украине есть обычай святить воду. И освящает ее священник – но ни в коем случае не "батюшка". Также не забывайте, что слово "святить", как и "святой", пишем без апострофа.



Украинцы празднуют Крещение / Pinterest

общественный – общественный:

прыгать – прыгать;

возраст – возраст;

А самые отважные украинцы – при этом всех возрастов – любят в этот день прыгать или купаться в проруби. Для этого оборудованы специальные безопасные общественные места. Но при этом помните, что место самое общественное ", а не "общественное", а люди прыгают и скачут разного " возраста ", а не "возраста".

принимать участие – участвовать;

здоровье – здоровье;

болезнь – болезнь;

Что интересно, по народным верованиям, присутствующие во время освящения воды могут исцелиться от болезней. Но, если вы решили еще и участвовать в этих забавах и таки нырнуть в прорубь, подумайте сначала, готово ли к этому ваше здоровье.

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При этом не забывайте, что участие принимают, а не принимают, а следить стоит " здоровья ", а не "здоровье", чтобы потом не набраться" болезней ", а не "болезненней".

желание – желание;

одеваться – одеваться;

Если же " желание", а не "желание" все же победило, и вы нырнули в прорубь, не медлите: бегите быстренько одеваться и одеваться. Все же имейте в виду, что эта традиция не имеет ни украинских корней, ни духовного значения.