Что такое "крокодиловы слезы" и действительно ли их проливают: разбираем фразеологизм

Фразеологизмы прекрасно украшают речь. Но даже если вы не любите их использовать, знать их значение и происхождение – полезно.

Что означает известное выражение "крокодиловы слезы", рассказываем со ссылкой на "Горох".

Что означает выражение "крокодиловы слезы"?

Фразеологизмы не возникают просто так. Многие из них – это наблюдения за природой, ассоциации, реальные исторические факты, мифы или вымысел – цитаты из книг и кино.

Интересный пласт выражений – те, в которых фигурируют животные. Часто это прямое сравнение с внешностью или поведением животного – "смотрит как баран на новые ворота". Некоторые совсем причудливые – "как зайцу стоп-сигнал", которые нужно понимать образно.

Но когда в них фигурируют "заморские" звери, не всегда понятно – почему именно так. И такие фразеологизмы похожи на маленькие загадки.

Вот почему мы говорим "лить крокодиловы слезы", если большинство из нас никогда не видело крокодила вблизи? Ответ кроется в древних легендах и человеческих наблюдениях.

Сначала – о значении. "Лить крокодиловы слезы" говорят о притворном, неискреннем сочувствии или фальшивых слезах. То есть человек будто бы грустит, сочувствует, переживает, но на самом деле его чувства неискренни. Именно так объясняют это выражение украинские фразеологические словари. И именно в таком значении оно зафиксировано во многих языках мира.

"Крокодиловы слезы" – это о неискреннем сочувствии / СловоОпис

Оказывается, у этого выражения очень древняя и довольно неожиданная история.

Как возникло это известное выражение?

Почему именно крокодил стал символом неискренности? Ведь, казалось бы, среди животных есть немало более хитрых персонажей. Однако уже много веков в разных языках мира говорят именно о "крокодиловых слезах". История этого выражения началась со старинного поверья, которое оказалось удивительно живучим.

История этого выражения уходит корнями в античность. Первое упоминание об этом встречается в пословицах Плутарха. Плутарх сравнивал лицемерных людей с крокодилами, которые, согласно древнему поверью, якобы плачут, когда пожирают свою добычу. Образ оказался настолько метким, что впоследствии его подхватили средневековые христианские авторы. Так "слезы крокодила" стали аллегорией неискреннего раскаяния.

А теперь самое интересное: у крокодилов действительно могут быть слезы. Правда, вовсе не потому, что им жалко свою жертву. Возле глаз у них есть специальные железы, которые помогают выводить избыток соли. Во время питания, когда активно работают челюсти, выделение жидкости может становиться более заметным.

Человек видел: крокодил ест, и в то же время у него текут слезы – и создал из этого целую моральную историю. Так природное явление превратилось в образ фальшивого сочувствия.

Кстати, это выражение давно существует и в украинской литературе. Остап Вишня пишет о герое, который, "похлюпывая крокодиловы слезы", поднимает шум. А у Олеся Гончара читаем: "заплакал над Ганной крокодильими слезами" – то есть проявил сожаление, которого на самом деле не испытывал.

Поэтому, если кто-то вдруг начинает очень трогательно сочувствовать, хотя сам и причинил кому-то вред, можно сказать: он льет крокодиловы слезы.