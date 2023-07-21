Какие льготы и квоты действуют при вступлении 2023 и кто имеет на них право

В Украине продолжается вступительная кампания 2023. Часть поступающих при этом имеет право на льготы на получение образования в вузах и колледжах.

Что интересно, отдельные льготы и квоты отменили. Все, что абитуриенты должны знать в 2023 году о льготах, квотах и творческих конкурсах во время вступительной кампании, читайте дальше.

Важно НМТ и вступительная кампания 2023 года: все, что должны знать абитуриенты

Когда творческие конкурсы и собеседования

Если вы планируете поступать в бюджет, регистрироваться следует с 3 по 10 июля (до 13:00). Испытания при этом продлятся с 7 по 18 июля.

Если на контракт – регистрироваться следует с 3 по 25 июля (до 18:00). Творческие конкурсы и собеседования пройдут с 7 по 31 июля.

В каждом поданном заявлении следует указывать право на льготы.

Кто может вступить благодаря одному собеседованию

В 2023 году поступающий может подать до 5 заявлений на бюджет и до 15 – на контракт.

"Льготники", преодолевшие серьезные испытания в жизни, могут поступать благодаря одному собеседованию. После этого их засчитывают вне конкурса. Собеседование может происходить дистанционно (поскольку это могут быть поступающие, которым трудно передвигаться).

А вот для тех, кто окончил не школу, а поступает на основе образования младшего специалиста и младшего бакалавра, собеседование предусмотрено только при вступлении на контракт.

Кто имеет право на вступление по собеседованию

Это всего три категории абитуриентов:

Те, кто в результате войны получил инвалидность – те, кто воевал и был ранен или контужен, и те, кто был в терробороне, в добровольческих отрядах, участвовал в Революции Достоинства и пострадал; люди с инвалидностью, которые, по выводам врачей, не могут посещать учебные заведения; "чернобыльцы", имеющие такое право в соответствии с законом. Это могут быть ликвидаторы, решившие получить высшее образование, другие взрослые лица, работавшие или постоянно проживавшие в загрязненной радиацией зоне отселения. На льготы имеют право и дети людей, умерших из-за последствий Чернобыльской катастрофы.

На какие специальности нельзя поступить по собеседованию

Есть специальности, для вступления на которые нельзя регистрироваться на собеседование – проходить творческий конкурс. Так, для поступления на такие специальности нужны особые способности:

рисование и композиция, чертеж, умение делать скетчи проверяют, если поступающий хочет учиться по специальностям "Дизайн", "Изобразительное искусство", "Архитектура и градостроительство";

танцевальные или музыкальные способности – "Хореография", Музыкальное искусство";

проверка физической подготовки необходима для направления "Физкультура и спорт";

актерская, режиссерская и причастная к этому одаренность – проверяют на специальности "Аудиовизуальное искусство и производство (Кино и телевидение)", "Сценическое искусство".

Проведение и творческого конкурса и собеседования не предусмотрено.

Кто должен пройти собеседование по трем предметам

Часть абитуриентов имеет льготы и при поступлении может предъявить не результаты НМТ, а пройти собеседование. При этом по каждому предмету придется складывать по отдельности. Украинский язык и математика – обязательны. Третий же предмет для собеседования придется выбирать так же, как это было бы на НМТ. За ответы ставят баллы, перевод их в конкурсные баллы позволяет участвовать в конкурсном отборе на специально выделенные бюджетные места. Но эта льгота может и несколько усложнить процесс, ведь результаты вступительных собеседований учитывают только в университете, где их проходит абитуриент. Если он подавал заявления в другие высшие образования, то там собеседования проводят заново.

Такие льготы предусмотрели для тех, кто идет по квоте 1 или 2 (квот 3 и 4 в этом году не будет).

Квотой 1 могут воспользоваться:

дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки (кому еще не исполнилось 23 года);

те, кто имеет особые физические потребности и потому, что на пункте НМТ нет возможности предоставить необходимые технические средства для прохождения тестирования (например, в случае значительных недостатков зрения), им заменили его на собеседования. А также люди, имеющие заболевания, являющиеся препятствием для прохождения НМТ (например, эпилепсия);

пострадавшие участники революции Достоинства и участники боевых действий. К слову, в 2023-м участники боевых действий, которые будут учиться в новом университете или по новой специальности за бюджетные средства, но при этом имеют незавершенное предварительное обучение, не должны возмещать средства за него.

На квоту 1 выделяют 10% бюджетных мест, но даже если набирают менее 10 студентов, оставляют под эту потребность не менее одного места. Во временно перемещенных университетах – 30%.

Для кого квота 2:

людей с временно оккупированных территорий (ТОТ);

тех, кто проживает на территории боевых действий (на особо опасной территории), кто не зарегистрирован как ВПЛ, а также переселившихся оттуда после 1 января 2023 года. Речь идет о поступающих, место жительства которых зарегистрировано в таких населенных пунктах.

Поскольку доехать до пунктов проведения НМТ для них иногда невозможно или это опасно для жизни, такие поступающие могут подавать заявления дистанционно. Так же проходить и собеседование. А приехать в ЗВО и заключить соглашение вправе в течение трех месяцев.

Как определить, принадлежит ли город или поселок к территории боевых действий

Полный список таких населенных пунктов приведен в приказе Минреинтеграции "Об утверждении перечня территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных РФ". Этот документ не окончательный, он постоянно обновляется. На сегодняшний день это практически вся Запорожская, Херсонская, Донецкая, Луганская области, Крым, отдельные общины Днепропетровской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Черниговской областей. Сейчас последняя редакция – 7 июня 2023 года.

Так же на квоту 2 выделяют 10% мест, но не менее одного места, а во временно перемещенных ЗВО – 40%.

Квота 2 не означает, что поступающий должен проходить исключительно собеседование. Если он имел возможность (например, выехать на подконтрольную территорию) и он сдавал НМТ, его результаты рассматривают не по общему конкурсу, а по квоте 2 (если он не забыл указать это в заявлениях).

По какому приоритету заявления предоставляют квоту

Квотой можно воспользоваться по наивысшему приоритету (и специальность и тот университет, который поступающий указал как самые желанные) среди предоставленных рекомендаций.

Вузы направлять рекомендации и на другие заявления, ведь баллы и возможности сравнивают с другими поступающими, а не индивидуально исследуют все заявления каждого человека. Но сам абитуриент, получивший предложения по приоритету 1 и приоритету 3, должен осознавать, что реального выбора на этом этапе уже нет. Он должен подтвердить одну рекомендацию с высокой приоритетностью (приоритет 1) и в указанные сроки предоставить документы, заключить соглашение.

Поступающие, которые получили хотя бы одну рекомендацию к зачислению в бюджет и не воспользовались ею, лишаются права на участие в конкурсе на бюджет, включая заявления по другим приоритетностям и возможность перевода на бюджет в этом году.

Или квоты – это единственные льготы

Если поступающий не попадает в те категории, которые имеют право поступать по квотам, это не означает, что он не имеет других льгот. Возможно, он имеет право на перевод на свободные бюджетные места, и для этого не придется сначала учиться на коммерческих условиях. В этом году бюджетные места должны быть полностью заполнены, ведь на неиспользованные переведут "льготников". Но для перевода сначала поступающий должен пройти на контракт. Есть те, кого должны перевести без условий, независимо от конкурсного балла, а есть другие категории.

Кто имеет право на гарантированный перевод на свободные места

дети погибших (умерших) лиц, согласно Закону Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты";

если родитель погиб от повреждений во время Революции Достоинства;

если один из родителей является участником боевых действий на территории других государств, погибшего или пропавшего без вести;

если один из родителей (усыновителей) был военнослужащим, погибшим или пропавшим без вести при исполнении им обязанностей военной службы;

если один из родителей (усыновителей) был полицейским, погибшим или пропавшим без вести при исполнении им служебных обязанностей.

А кого переведут только при определенных условиях

Всех других поступающих со льготами переведут, если их конкурсный балл не меньше 130. Это:

имеющие инвалидность I, II групп и дети с инвалидностью до 18 лет;

люди с инвалидностью: ликвидаторы и пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы;

дети пострадавших участников Революции Достоинства, участников боевых действий и лиц с инвалидностью в результате войны;

шахтеры со стажем более 3 лет и дети шахтеров со стажем более 15 лет или тех, кто получил инвалидность или погиб в результате аварии на производстве;

внутренне перемещенные лица по Закону Украины "Об обеспечении прав и свобод перемещенных лиц";

дети из многодетных семей (пять и более детей);

те, кто имел право на квоты, но ему не хватило места по квоте.

Как подать документы по льготам

В рейтинг сначала вносят тех, кто успешно прошел собеседование и идет вне конкурса, тех, кто идет по квоте 2, тех, кто идет по квоте 1, остальные поступающие по конкурсному баллу.

Льготники должны указать, какие документы подтверждают их право на льготы. Уже при создании кабинета поступающего нужно проверить, есть ли эти документы в государственных реестрах. Это нужно сделать еще до подачи первого заявления на поступление.

Что делать, если документов нет

Надо обратиться в любой университет с оригиналами документов, удостоверяющих право на льготы. Работники приемной комиссии этого университета должны проверить эти документы, создать в ЕГЭБО карту физического лица и загрузить сканированные копии документов.