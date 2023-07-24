Кто из абитуриентов имеет право на льготы при поступлении в 2023 году

В Украине продолжается поступление в вузы и колледжи. Часть поступающих имеет право на льготы на получение образования.

"Льготники", преодолевшие серьезные испытания в жизни, могут поступать благодаря одному собеседованию. Какие льготы у них есть, читайте дальше.

Читайте Какие льготы и квоты действуют при вступлении 2023 и кто имеет на них право