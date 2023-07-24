Кто из абитуриентов имеет право на льготы при поступлении в 2023 году
Источник:Освитория
В Украине продолжается поступление в вузы и колледжи. Часть поступающих имеет право на льготы на получение образования.
"Льготники", преодолевшие серьезные испытания в жизни, могут поступать благодаря одному собеседованию. Какие льготы у них есть, читайте дальше.
Читайте Какие льготы и квоты действуют при вступлении 2023 и кто имеет на них право
Кто имеет право на вступление по собеседованию
Право на поступление только по собеседованию имеют три категории абитуриентов:
- те, кто в результате войны получил инвалидность – те, кто воевал и был ранен или контужен, и те, кто был в терробороне, в добровольческих отрядах, участвовал в Революции Достоинства и пострадал;
- люди с инвалидностью, которые, по выводам врачей, не могут посещать учебные заведения;
- "чернобыльцы", имеющие такое право в соответствии с законом. Это могут быть ликвидаторы, решившие получить высшее образование, другие взрослые лица, работавшие или постоянно проживавшие в загрязненной радиацией зоне отселения. На льготы имеют право и дети людей, умерших из-за последствий Чернобыльской катастрофы.
Но есть специальности для вступления на которые нельзя регистрироваться на собеседование. Для поступления на них следует проходить творческий конкурс. В частности, речь идет о творческих и спортивных специальностях, требующих от абитуриентов особых способностей.
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Вступительная кампания – 2023: кратко
- В 2023 году запланировали две сессии НМТ – 2023: основную и дополнительную.
- Основная состоялась в течение 5 – 23 июня. Дополнительная продлится в течение 11 – 24 июля.
- Участие в дополнительной сессии могут принять те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.
- НМТ содержит задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.
- Тесты выпускники сдают в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создали как в Украине, так и в некоторых странах за границей.
- Официальные результаты НМТ по шкале 100 – 200 баллов разместили в персональном электронном кабинете поступающего.
- Вступительная кампания в 2023 году будет проходить дистанционно через электронные кабинеты абитуриента.
- Их регистрация началась 1 июля.
- Прием заявлений и документов от поступающих продлится с 19 по 31 июля.