Не говорите "Хто крайній у черзі?": как правильно спросить на украинском
Часто из уст украинцев можно услышать вопрос "Хто крайній у черзі?". Но так говорить не стоит.
Известный учитель и языковед Александр Авраменко в эфире "Завтрака с 1+1" рассказал почему. А также назвал правильный ответчик.
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Как правильно спросить на украинском "Хто крайній у черзі?"
Языковед подчеркнул: правильно нужно спросить "Хто останній у черзі?".
При этом объяснил, что многие избегают слова "останній" (укр.). Все потому, что одно из его значений имеет отрицательный оттенок – "ничтожный, худший, плохой".
Однако Авраменко уточнил, что избегать все же не стоит, ведь основное значение слова "останній" (укр.) – заканчивающий ряд предметов, явлений, действий. Зато "крайній" (укр.) – тот, что с краю.
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Как сказать на украинском "держи ухо востро"
- Александр Авраменко также рассказывал, каким красивым украинским словом заменить русский фразеологизм "держи ухо востро".
- На украинском языке нужно говорить "пильнуй".
- Заметим, что иногда одно слово можно перевести только несколькими. И напротив.