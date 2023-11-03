Не говорите "Хто крайній у черзі?": как правильно спросить на украинском

Часто из уст украинцев можно услышать вопрос "Хто крайній у черзі?". Но так говорить не стоит.

Известный учитель и языковед Александр Авраменко в эфире "Завтрака с 1+1" рассказал почему. А также назвал правильный ответчик.

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Как правильно спросить на украинском "Хто крайній у черзі?"

Языковед подчеркнул: правильно нужно спросить "Хто останній у черзі?".

При этом объяснил, что многие избегают слова "останній" (укр.). Все потому, что одно из его значений имеет отрицательный оттенок – "ничтожный, худший, плохой".

Однако Авраменко уточнил, что избегать все же не стоит, ведь основное значение слова "останній" (укр.) – заканчивающий ряд предметов, явлений, действий. Зато "крайній" (укр.) – тот, что с краю.

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