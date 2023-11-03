Не кажіть "Хто крайній у черзі?": як правильно запитати українською
3 листопада 2023, 15:16Читать новость на русском
Часто з уст українців можна почути питання "Хто крайній у черзі?". Але так казати не варто.
Відомий вчитель і мовознавець Олександр Авраменко в ефірі "Сніданку з 1+1" розповів чому. А також назвав правильний відповідник.
Дивіться також Як українською сказати "держи ухо востро"
Як правильно запитати українською "Хто крайній в черзі?"
Мовознавець наголосив: правильно потрібно спитати "Хто останній у черзі".
При цьому пояснив, що чимало людей уникає слова "останній". Усе тому, що одне з його значень має негативний відтінок – "нікчемний, найгірший, поганий".
Проте Авраменко уточнив, що уникати все ж не варто, адже основне значення слова "останній" – той, що закінчує ряд предметів, явищ, дій. Натомість "крайній" – той, що скраю.
До теми Як українською замінити російську фразу "не сметь"
Як сказати українською "держи ухо востро"
- Олександр Авраменко також розповідав, яким красивим українським словом замінити російський фразеологізм "держи ухо востро".
- Українською мовою треба казати "пильнуй".
- Зауважимо, що іноді одне слово можна перекласти лише кількома. І навпаки.