Не кажіть "Хто крайній у черзі?": як правильно запитати українською

3 листопада 2023, 15:16
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Часто з уст українців можна почути питання "Хто крайній у черзі?". Але так казати не варто.

Відомий вчитель і мовознавець Олександр Авраменко в ефірі "Сніданку з 1+1" розповів чому. А також назвав правильний відповідник. 

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Як правильно запитати українською "Хто крайній в черзі?"

Мовознавець наголосив: правильно потрібно спитати "Хто останній у черзі". 

При цьому пояснив, що чимало людей уникає слова "останній". Усе тому, що одне з його значень має негативний відтінок – "нікчемний, найгірший, поганий".

Проте Авраменко уточнив, що уникати все ж не варто, адже основне значення слова "останній" – той, що закінчує ряд предметів, явищ, дій. Натомість "крайній" – той, що скраю. 

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Як сказати українською "держи ухо востро"

  • Олександр Авраменко також розповідав, яким красивим українським словом замінити російський фразеологізм "держи ухо востро".
  • Українською мовою треба казати "пильнуй". 
  • Зауважимо, що іноді одне слово можна перекласти лише кількома. І навпаки.
Автор: Марія Волошин