Відомий вчитель і мовознавець Олександр Авраменко в ефірі "Сніданку з 1+1" розповів чому. А також назвав правильний відповідник.

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Як правильно запитати українською "Хто крайній в черзі?"

Мовознавець наголосив: правильно потрібно спитати "Хто останній у черзі".

При цьому пояснив, що чимало людей уникає слова "останній". Усе тому, що одне з його значень має негативний відтінок – "нікчемний, найгірший, поганий".

Проте Авраменко уточнив, що уникати все ж не варто, адже основне значення слова "останній" – той, що закінчує ряд предметів, явищ, дій. Натомість "крайній" – той, що скраю.

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