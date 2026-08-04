Не портите украинскую кухню "изысками", ведь у нас есть собственное, более подходящее слово

Изысканный ужин, необычный десерт или ресторанное блюдо из десятка ингредиентов – все это нередко называют "кулинарными изысками". Но в этом выражении кроется ошибка.

Украинский язык умеет говорить о кулинарии не только вкусно, но и образно. Поэтому вместо заимствованного слова "изыски" он предлагает слова, которые звучат ярче и естественнее. Рассказываем со ссылкой на "СловОпис".

Как сказать на украинском "кулинарные изыски"?

Когда-то роскошный стол был признаком достатка. Сегодня же достаточно увидеть необычное блюдо или модный десерт, и кто-то непременно скажет: "Вот это уже кулинарные изыски!". Но, выражая похвалу, не замечает в ней языковой ошибки.

Слово "изыск" пришло в украинский язык из русского – "изыск", где означает изысканность, утонченность или что-то чрезвычайно прихотливое.

В украинском литературном языке такого слова нет. Это заимствование не закрепилось в академических словарях, хотя до сих пор встречается в повседневной речи.

Но в украинском языке есть свой эквивалент, и не один. Но самый точный – "витребеньки". Однако, в зависимости от контекста, можно подобрать разные слова. Если речь идет о необычных или хитроумных блюдах, естественно звучат:

кулінарні витребеньки ;

; кулінарні вигадки ;

; кулінарні вишуканості ;

; кулінарні примхи ;

; кулінарні забаганки ;

; кулінарні смаколики (если акцент делается на приятных блюдах).

Например:

На святі були справжні кулінарні витребеньки .

Ресторан славиться своїми кулінарними вигадками.

Интересно! Что заимствованное из русского языка слово "изысканный" следует заменить другими синонимами – вишуканий, витончений, елегантний, довершений, рафінований (у переносному значенні), делікатний.

Почему именно "вытребеньки"?

Слово "вытребеньки" образовано от глагола "вытребеньковать" – выделывать фокусы, вести себя причудливо, притворяться чем-то особенным. А определение этого слова встречается в трех вариантах:

Выдумки, прихоти, капризы.

То, что не имеет практического значения и обычно служит для украшения.

Необычные блюда, напитки или приправы к ним.

Поэтому выражение "кулинарные вытребеньки" очень удачно передает идею сложных, необычных или слишком причудливых блюд.

Само слово "вытребеньки" используют для собственных названий кафе, ресторанчиков, магазинов или торговых кулинарных брендов, а также в качестве названий ярмарок или фестивалей. Например, можно найти заведения с названиями: "Вытребеньки от диканьки" или "Вытребеньки от кумы", "Галицкие вытребеньки".

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Кроме того, "вытребеньками" можно назвать капризы погоды – "весна показывает свои вытребеньки". Это выражение прекрасно подходит для образного описания женских аксессуаров, украшений или косметики – всевозможных женских безделушек: "накупила собі витребеньок" или декора для дома, посуды, новомодных гаджетов.

[Шелест:] Цікаво, що там [у чемоданчику] всередині? Парфуми, цукерки, мереживо, принадні витребеньки жінок. (Иван Кочерга).

И, конечно же, это слово обозначает детские прихоти или женские капризы:

Жіночність, темперамент, вередливість та інші чарівні витребеньки у письменницьких дружин дещо притлумлені. Або приховані. (Андрей Крижановский).

[Юліан:] Ти зачинаєш уже зовсім пусте балакати. Я не маю часу слухати твоїх витребеньків. (Иван Франко).

Песня "Вытребеньки": смотрите видео

Поэтому это слово не стоит забывать, а благодаря его многогранности и причудливому звучанию стоит чаще использовать в речи.

В украинском языке есть еще немало причудливых слов, которые мы вынужденно, под давлением или с течением времени, забыли, но сегодня их возвращают языковеды. Вот, например, слышали ли вы о таких словах, как "дармовис", "закутень", "виляск" и "сновида"? Если нет, то мы писали о них ранее.