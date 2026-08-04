Українська мова вміє говорити про кулінарію не лише смачно, а й образно. Тож замість запозиченого "ізиски" вона пропонує слова, які звучать яскравіше й природніше. Розповідаємо з посиланням на "СловОпис".

Як сказати українською "кулінарні ізиски"?

Колись розкішний стіл був ознакою достатку. Сьогодні ж достатньо побачити незвичну страву чи модний десерт, і хтось неодмінно скаже: "Оце вже кулінарні ізиски!". Але роблячи похвалу, не помічає у ній мовної помилки.

Слово "ізиск" прийшло в українське мовлення з російської – изыск, де означає вишуканість, витонченість або щось надзвичайно вибагливе.

В українській літературній мові такого слова немає. Це запозичення не закріпилося в академічних словниках, хоча й досі трапляється в побутовому мовленні.

Але українська мова має свій відповідник, і не один. Але найвлучніший – витребеньки. Проте, залежно від змісту можна дібрати різні слова. Якщо йдеться про незвичайні або хитромудрі страви, природно звучать:

кулінарні витребеньки ;

; кулінарні вигадки ;

; кулінарні вишуканості ;

; кулінарні примхи ;

; кулінарні забаганки ;

; кулінарні смаколики (якщо наголос на приємних стравах).

Наприклад:

На святі були справжні кулінарні витребеньки .

Ресторан славиться своїми кулінарними вигадками.

Цікаво! Що для похідного росіянізму "ізисканний" слід використовувати інші відповідники – вишуканий, витончений, елегантний, довершений, рафінований (у переносному значенні), делікатний.

Чому саме "витребеньки"?

Слово "витребеньки" утворене від дієслова витребенькувати – вибрикувати, чудернацько поводитися, удавати щось особливе. А визначення слова зустрінемо у трьох варіантах:

Вигадки, примхи, забаганки.

Те, що не має практичного значення і звичайно служить для прикрашання.

Незвичайні страви, напої або приправи до них.

Тому вислів "кулінарні витребеньки" дуже вдало передає ідею складних, незвичних або надто вигадливих страв.

Саме слово "витребеньки" використовують для власних назв кафе, ресторанчиків, магазинів чи торгівельних кулінарних марок, а ще як назви ярмарків чи фестивалів. Наприклад можна знайти заклади з назвами: "Витребеньки від диканьки" чи "Витребеньки від куми", "Галицькі витребеньки".

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Крім того, "витрибеньками" можна назвати примхи погоди – "весна показує свої витребеньки". Воно чудово підходить до образного опису жіночих аксесуарів, прикрас чи косметики – усяких жіночих дрібничок: "накупила собі витребеньок" чи декору для оселі, посуду, новомодних ґаджетів.

[Шелест:] Цікаво, що там [у чемоданчику] всередині? Парфуми, цукерки, мереживо, принадні витребеньки жінок. (Іван Кочерга).

І звичайно – це слово про дитячі примхи чи жіночі забаганки та капризи:

Жіночність, темперамент, вередливість та інші чарівні витребеньки у письменницьких дружин дещо притлумлені. Або приховані. (Андрій Крижанівський).

[Юліан:] Ти зачинаєш уже зовсім пусте балакати. Я не маю часу слухати твоїх витребеньків. (Іван Франко).

Пісня "Витребеньки": дивіться відео

Тому слово не варто забувати, а за якого багатоплановість та чудернацьке звучання варто частіше використовувати у мовленні.

Українська мова має ще чимало чудернацьких слів, які ми вимушено під тиском чи з плином часу, забули, але їх сьогодні повертають мовознавці. Ось, наприклад, ви чули про – дармовис, закутень, виляск і сновиду, якщо ні, томи писали про них раніше.