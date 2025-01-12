Мовна реформа 30-х років ХХ століття вилучила та заборонила кілька тисяч самобутніх українських слів, які влучніше передавали позначення. Вдосконалюючи свою українську їх варто повернути у своє мовлення, наголошує 24 Канал.

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Які колоритні українські слова варто повернути

Російська мова в партійних настановах 1933 року була оголошена "братньою" і до мовознавців було висунуто вимогу добирати в словниках усіх типів в українській частині слова "однозвучні" й "рівнозначні" з російськими, то вся самобутня українська лексика кваліфікувалась як штучно створена і взорована на польську мову. І у правопис внесли 126 правок.

Так були заборонені:

буква ґ , а це понад 300 слів;

, а це понад 300 слів; м'яка ль , в словах іншомовного походження – лямпа на лампа, пляц на плац;

, в словах іншомовного походження – лямпа на лампа, пляц на плац; власні імена перекладати за російським зразком – не Гайне – а Гейне;

слова, які мали подвійні форми, обрали тільки ту, що ближче до російської;

зникло закінчення -и у формах соли – солі, чести – честі;

у формах соли – солі, чести – честі; варіанти слів і з суфіксом - ськ: огнисько – огнище, становисько – становище;

огнисько – огнище, становисько – становище; ліквідували форму двоїни : дві руці, дві книзі, три вербі;

: дві руці, дві книзі, три вербі; написання українських географічних назв у їх народно-історичні й формі: Кахівка Каховка, Лубні – Лубни, Білгород – Бєлгород.

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Тому, низка заборонених слів стали забутими. Але їх, однозначно, варто повернути. Мовознавець та блогер Андрій Шимановський пропонує доповнити свій мовний словничок наступними автентичними словами.

Дармовис (чи підвіска) – брєлок;

Руйновище – розвалюха;

Дрібняки – дрібні гроші – за російським малєнькіє деньгі (мєлочь);

Ляпавиця, сльота, хляпавка – слякоть;

Безрух – застій;

Закутень – глухе місце.

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Звісно, перелік слів чималий, і одразу усі і не пригадаєш. Але пропонуємо вам ще добірку.

Кипень чи кип'яч – більше знайомий як кип'яток;

Сновида – лунатик;

Виляск – хлопок;

Чепурун – стиляга;

Навантага – нагрузка.

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Дайте цим словам другий шанс у своєму мовленні!