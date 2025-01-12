Мовна реформа 30-х років ХХ століття вилучила та заборонила кілька тисяч самобутніх українських слів, які влучніше передавали позначення. Вдосконалюючи свою українську їх варто повернути у своє мовлення, наголошує 24 Канал.
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Які колоритні українські слова варто повернути
Російська мова в партійних настановах 1933 року була оголошена "братньою" і до мовознавців було висунуто вимогу добирати в словниках усіх типів в українській частині слова "однозвучні" й "рівнозначні" з російськими, то вся самобутня українська лексика кваліфікувалась як штучно створена і взорована на польську мову. І у правопис внесли 126 правок.
Так були заборонені:
- буква ґ, а це понад 300 слів;
- м'яка ль, в словах іншомовного походження – лямпа на лампа, пляц на плац;
- власні імена перекладати за російським зразком – не Гайне – а Гейне;
- слова, які мали подвійні форми, обрали тільки ту, що ближче до російської;
- зникло закінчення -и у формах соли – солі, чести – честі;
- варіанти слів і з суфіксом -ськ: огнисько – огнище, становисько – становище;
- ліквідували форму двоїни: дві руці, дві книзі, три вербі;
- написання українських географічних назв у їх народно-історичні й формі: Кахівка Каховка, Лубні – Лубни, Білгород – Бєлгород.
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Тому, низка заборонених слів стали забутими. Але їх, однозначно, варто повернути. Мовознавець та блогер Андрій Шимановський пропонує доповнити свій мовний словничок наступними автентичними словами.
Дармовис (чи підвіска) – брєлок;
Руйновище – розвалюха;
Дрібняки – дрібні гроші – за російським малєнькіє деньгі (мєлочь);
Ляпавиця, сльота, хляпавка – слякоть;
Безрух – застій;
Закутень – глухе місце.
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Звісно, перелік слів чималий, і одразу усі і не пригадаєш. Але пропонуємо вам ще добірку.
Кипень чи кип'яч – більше знайомий як кип'яток;
Сновида – лунатик;
Виляск – хлопок;
Чепурун – стиляга;
Навантага – нагрузка.
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Дайте цим словам другий шанс у своєму мовленні!