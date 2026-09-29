Учителя могут получить 1500 гривен на профессиональное развитие

Учителя в Украине могут получить средства на профессиональное развитие. Им предлагают 1500 гривен.

Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины. Речь идет о средствах на курсы повышения квалификации.

Как получить средства

В МОН отметили: государство финансирует – педагог выбирает курсы повышения квалификации или услуги супервизора.

Так, участники пилота "Деньги ходят за учителем" могут получить 1500 виртуальных гривен на профессиональное развитие и самостоятельно выбрать одну или несколько программ на платформе "Вектор".

Чтобы получить средства на профессиональное развитие:

создайте или активируйте учетную запись на "Векторе"; подтвердите личность и место работы; отдельно подайте заявку на участие в пилотном проекте.

Зарегистрироваться в пилотном проекте нужно до 31 октября 2026 года.

Использовать средства – до 30 ноября 2026 года. Неиспользованный остаток на следующий год не переносится.

Просмотрите инструкцию, пройдите все этапы регистрации и выберите свой вектор профессионального развития.

Инструкция по регистрации: фото

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