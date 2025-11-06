Как изготовить ЛеоКарт ученику: что нужно знать родителям

Как оформить ЛеоКарт ученику, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на портал leocard.lviv.ua.

Для каждого ученика системой АСОП предусмотрен бесплатный проезд в общественном транспорте Львовской общины в течение целого года. Право бесплатного проезда доступно ученикам во всем общественном транспорте Львовской общины при условии наличия персонализированной карты ЛеоКарт.

ЛеоКарт – это единственный электронный билет для проезда в общественном транспорте Львова. Его для ученика можно изготовить двумя способами:

централизованно от учебного заведения;

самостоятельно в пунктах приема, где работают администраторы ЛКП "Львовавтодор".

Если ваше учебное заведение производит карту централизованно, то следует подать соответствующие документы.

Важно! Документы для школьников до 14 лет и с 14 лет отличаются!

Среди необходимых документов:

Оригинал свидетельства о рождении ученика.

Паспорт гражданина Украины или ID-карта представителя ученика.

Оригинал РНОКПП – регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, если у вас не ІD-карта.

Для представителя ученика: справка о регистрации места жительства или места пребывания лица или справка на постоянное/временное проживание.

Заявление на получение транспортной карты и согласие на обработку персональных данных.

Оригинал квитанции об уплате стоимости транспортной карты для ученика.

Актуальное цветное фото ученика размером 3 х 4.

Обратите внимание! Оплату за транспортную карту можно осуществить через терминал EasyPay (Популярные услуги – Электронный билет Леокарт) или по банковским реквизитам:

ЛКП "Львовавтодор"

IBAN UA 393204780000026005000194861

В АБ "УКРГАЗБАНК"

МФО 320478

Код ЕГРПОУ 05523814

Свидетельство плательщика НДС № 100341962

ИНН 055238113065

Назначение платежа:

Карта Леокарт ученический, ФИО получателя карты, название учебного заведения, номер телефона.

Если вы самостоятельно получаете электронный билет, то можно воспользоваться услугами одного из пунктов приема, их сейчас 6. Они расположены по адресам:

Центр обслуживания пассажиров, вул.Горбачевского, 10; ЛКП “Господар”, ул.Пасечная, 49 б; ЦНАП, просп.Ч.Калины, 72 А; ЦНАП, ул. Выговского, 32; ЦНАП, ул. Хвылевого, 14 А; Шевченковская РА, ул. Липинского 11.

И в таком случае тоже нужны документы:

Справка из учебного заведения установленной формы, что ребенок там учится или ученический билет. Где указано ФИО ученика / ученицы, название учебного заведения, класс и подтверждение того, что действительно учится в соответствующем классе в текущем учебном году (2025 – 2026).

Свидетельство о рождении.

ИНН ребенка, если он достиг возраста 14 лет.

Паспорт одного из родителей. Если это ID карта, тогда нужно также приложение с регистрацией.

ИНН того из родителей, кто подает документы с ребенком.

Фото 3Х4, или же ребенка могут сфотографировать на месте.

Учтите, что изготовление что изготовление ЛеоКарт стоит 60 гривен. Оплатить можно сразу же на месте через терминал Кроме терминала, можно оплатить средства и через любой банкинг, просканировав QR-код.

ЛеоКарт ученикам выдают сразу же после подачи документов. А вся процедура занимает не более 15 – 20 минут при условии, что на прием вы записали заранее по телефону – 0800303007, или по ссылке стали в электронную очередь.

Карточка является персонализированной с фото и именем ученика или ученицы. На месте работники объясняют как ею пользоваться правильно.

Менять карточку ежегодно не нужно, ею дети будут пользоваться до конца 9 класса, только тогда придется прийти за новой – на следующие 2 года.

