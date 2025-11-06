Як оформити ЛеоКарт учневі, роповідає 24 Канал, посилаючись на портал leocard.lviv.ua.

Як зробити ЛеоКарт школярам?

Для кожного учня системою АСОП передбачений безоплатний проїзд у громадському транспорті Львівської громади протягом цілого року. Право безоплатного проїзду доступне учням у всьому громадському транспорті Львівської громади за умови наявності персоналізованої картки ЛеоКарт.

ЛеоКарт – це єдиний електронний квиток для проїзду у громадському транспорті Львова. Його для учня можна виготовити двома способами:

  • централізовано від навчального закладу;
  • самостійно у пунктах прийому, де працюють адміністратори ЛКП "Львівавтодор".

Якщо ваш заклад освіти виготовляє картту централізовано, то слід подати відповідні документи.

Важливо! Документи для школярів до 14 років та з 14 відрізняються!

Серед необхідних документів:

  • Оригінал свідоцтва про народження учня.
  • Паспорт громадянина України або ІD-картка представника учня.
  • Оригінал РНОКПП – реєстраційний номер облікової картки платника податків, якщо у вас не ІD-картка.
  • Для представника учня: довідка про реєстрацію місця проживання або місця перебування особи чи довідка на постійне/тимчасове проживання.
  • Заява на отримання транспортної картки та згода на обробку персональних даних.
  • Оригінал квитанції про сплату вартості транспортної картки для учня.
  • Актуальне кольорове фото учня розміром 3 х 4.

Зверніть увагу! Оплату за транспортну карту можна здійснити через термінал EasyPay (Популярні послуги – Електронний квиток Леокарт) чи за банківськими реквізитами:
ЛКП "Львівавтодор"
IBAN UA 393204780000026005000194861
В АБ "УКРГАЗБАНК"
МФО 320478
Код ЄДРПОУ 05523814
Свідоцтво платника ПДВ № 100341962
ІПН 055238113065
Призначення платежу:
Картка Леокарт учнівський, ПІБ отримувача картки, назва навчального закладу, номер телефону.

Якщо ви самостійно отримуєте електронний квиток, то можна скористатися послугами одного з пунктів прийому, їх наразі 6. Вони розташовані за адресами:

  1. Центр обслуговування пасажирів, вул.Горбачевського, 10;
  2. ЛКП “Господар”, вул.Пасічна, 49 б;
  3. ЦНАП, просп.Ч.Калини, 72 А;
  4. ЦНАП, вул. Виговського, 32;
  5. ЦНАП, вул. Хвильового, 14 А;
  6. Шевченківська РА, вул. Липинського 11.

І у такому випадку теж потрібні документи:

  • Довідка з навчального закладу встановленої форми, що дитина там навчається чи учнівський квиток. Де вказано ПІБ учня/учениці, назву навчального закладу, клас та підтвердження того, що дійсно навчається у відповідному класі у поточному навчальному році (2025 – 2026).
  • Свідоцтво про народження.
  • ІПН дитини, якщо вона досягла віку 14 років.
  • Паспорт одного із батьків. Якщо це ID картка, тоді потрібен також додаток із реєстрацією.
  • ІПН того із батьків, хто подає документи із дитиною.
  • Фото 3Х4, або ж дитину можуть сфотографувати на місці.

Врахуйте, що виготовлення ЛеоКарт коштує 60 гривень. Оплатити можна одразу ж на місці через термінал Окрім термінала, можна сплатити кошти й через будь-який банкінг, просканувавши QR-код.

ЛеоКарт учням видають одразу ж після подачі документів. А вся процедура займає не більш ніж 15 – 20 хвилин за умови, що на прийом ви записали завчасно за номером телефону – 0800303007, чи з за посиланням стали в електронну чергу.

Картка є персоналізованою із фото та іменем учня чи учениці. На місці працівники пояснюють як нею користуватися правильно.

Змінювати картку щороку не потрібно, нею діти користатимуться до кінця 9 класу, лише тоді доведеться прийти по нову – на наступні 2 роки.

