Які пільги на проїзд має студент в Україні, розповідає 24 Канал, посилаючись на пояснення ресурсу student.style.

Які пільги на проїзд має студент?

Зі вступом абітурієнта до закладу вищої освіти чи коледжу, кожен студент отримує – студентський квиток. Ця невелика пластикова картка з фото засвідчує, що молода людина дійсно є студентом певного закладу освіти та містить персональні дані як студента.

Важливо! Зараз в Україні діють електронні студентські квитки. Вони мають рівнозначну цінність на рівні з пластиковим оригіналом державного зразка. Щоб створити студентський цифровий квиток необхідно завантажити додаток "Дія" або оновити його до останньої версії. Після чого документ підтягнеться автоматично.

Крім того, цей документ дає право на пільговий проїзд у транспорті.

Студенти денної форми навчання вищих навчальних закладів І – ІV рівнів акредитації та професійно-технічних училищ отримують суттєві пільги на проїзд у:

знижка 50% на квитки у плацкартні вагони поїздів далекого сполучення;

знижка 50% у вагонах 2-го та 3-го класу регіональних поїздів;

знижка 50% на проїзд у приміських електричках;

знижка 50% на проїзний у громадському транспорті (автобуси, трамваї, тролейбуси), міжміських автобусах та метро.

деякі міжнародні перевізники надають знижку студентам у розмірі 10 – 15%.

Квитки на потяг, студенти можуть купувати пільгові квитки онлайн через офіційний сайт Укрзалізниці чи застосунок, що спрощує процес. Але врахуйте, що пільга діє з жовтня по червень – у літні місяці студентська пільга не діє.

При купівлі квитка або проїзної карти потрібно мати при собі студентський квиток. Пільгові квитки можна замовити онлайн, через центри обслуговування або через представників освітніх установ.

Чимало закладів освіти, у великих містах, допомагають студентам з оформленням проїзних пільгових документів – студентський проїзний на метро, автобус, трамвай і тролейбус, який буде коштувати дешевше на 50%. З цим питанням можна звернутися у профком закладу освіти.

На прикладі Львова, де одна з найвищих вартостей проїзду у громадському транспорті в Україні, – 25 гривень готівкою, 20 банківською картою і 17 гривень з ЛеоКарт, є можливість оформити студентську транспортну картку ЛеоКарт. За нею вартість проїзду становитиме – 8,5 гривень / поїздка, діє безоплатна пересадка до 40 хв та оплата додаткового квитка (оплата за попутника, за багаж) – 17 гривень.

З оформленням ЛеоКарт для студентів можуть допомогти заклади освіти. Або самостійно подати документи через пункти прийому документів і видачі ЛеоКарт, попередньо записавшись за номером телефону гарячої лінії ЛКП "Львівавтодор": 0800 303 007. Або онлайн через Портал мешканця.

Тому пільга суттєва і нею варто скористатися.

Які ще пільги має студент?

Окрім проїзду, студентський квиток дає можливість на пільги на низку розважальних чи просвітницьких заходів – кіно, театри, музеї, концерти та навіть кав'ярні.

Кіно. Кінотеатри пропонують знижки для студентів денної форми навчання. Як правило, знижки надаються на денні сеанси з понеділка по четвер або п’ятницю до 18:00, не враховуючи прем’єрні покази чи перші тижні прокату. У вечірній час та у вихідні або святкові дні знижка може бути меншою.

Театри. Квитки на денні вистави можуть мати знижку від 10% до 30%. Також буває, що театри у певні дні надають студентам право на безкоштовний вхід на вистави за наявності вільних місць. Варто переглядати оголошення на сайтах театрів.

Музеї та виставки. Студентам музеї у певні дні можуть пропонувати навіть безкоштовне відвідування, а зазвичай 20 – 50% вартості вхідного квитка. Приватні заклади можуть надавати меншу знижку, наприклад у Радомишльському замку діє – 40% від повної вартості квитка.

Боулінг, картинг, ковзанки, аквапарки, спортклуби. Ці заклади передбачають знижки для студентів, переважно серед тижня та у "неходові" години, у розмірі від 10% до 50%, залежно від дня. При цьому у вихідні дні пільгових умов може не бути.

Кафе і кав'ярні. Деякі кав'ярні, які розташовані біля закладів освіти, пропонують знижки студентам у межах 10% – 15% на каву, десерти чи сніданки.

Тому навчайтеся та користуйтеся студентською пільгою.

Чи можуть студенти навчатися онлайн?

