Також посадовці схвалили правила та умови надання субвенції на облаштування шкільних укриттів. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України.
Хто і скільки отримає на укриття?
Ці кошти у 2026 році спрямують, зокрема, на будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт об'єктів, зокрема й на завершення розпочатих раніше.
Отримати кошти зможуть військові та спеціальні заклади освіти, школи, у яких навчається не менше ніж 200 учнів. Також ті заклади освіти, які є єдиними в громаді.
Розподіл фінансування відбуватиметься за рівнями ризику безпеки, до яких належать громади.
Для отримання субвенції школа має проводити дистанційне або змішане навчання. Також заклад освіти повинен мати проєктно-кошторисну документацію та бути неушкодженим.
Першочергово профінансують проєкти, які фінансували у 2025 році та рівень готовності яких становить не менше ніж 60%, а також військові ліцеї або ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою.
Проєкти попередніх років, реалізовані на менш як на 60%, також можуть подавати заявки на участь у фінансуванні на загальних умовах.
Що відомо про будівництво підземних закладів освіти?
В Україні продовжують будувати підземні школи та сховища у прифронтових і прикордонних регіонах.
Мовилось про понад 139 підземних шкіл, кілька десятків закладів професійно-технічної освіти.
Перший підземний дитячий садок почали будувати у Пісочинській громаді на Харківщині.
У 2025 році на будівництво підземних шкіл у держбюджеті передбачили 11,2 мільярда гривень.
Також виділяють кошти з місцевих бюджетів.
Загалом цьогоріч держава інвестувала в будівництво та облаштування: 96 підземних шкіл-укриттів, 70 шкільних автобусів, 120 сучасних просторів, 103 шкільних кухонь і їдалень, а також 963 оснащених осередків "Захисту України".