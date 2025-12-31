Также чиновники одобрили правила и условия предоставления субвенции на обустройство школьных укрытий. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство образования и науки Украины.

Кто и сколько получит на укрытие?

Эти средства в 2026 году направят, в частности, на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов, в том числе и на завершение начатых ранее.

Получить средства смогут военные и специальные учебные заведения, школы, в которых учится не менее 200 учеников. Также те учебные заведения, которые являются единственными в обществе.

Распределение финансирования будет происходить по уровням риска безопасности, к которым относятся общины.

Для получения субвенции школа должна проводить дистанционное или смешанное обучение. Также учебное заведение должно иметь проектно-сметную документацию и быть неповрежденным.

Первоначально профинансируют проекты, которые финансировали в 2025 году и уровень готовности которых составляет не менее 60%, а также военные лицеи или лицеи с усиленной военно-физической подготовкой.

Проекты предыдущих лет, реализованы на менее чем на 60%, также могут подавать заявки на участие в финансировании на общих условиях.

Что известно о строительстве подземных учебных заведений?