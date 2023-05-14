Когда летние каникулы в школах Чехии, Великобритании и Франции и сколько будут отдыхать ученики

Многие украинские дети с родителями из-за полномасштабной войны выехали в Великобританию, Чехию и Францию. Там большинство из них пошли в местные школы.

Однако система образования, как и даты и продолжительность отдыха от обучения, в этих странах отличаются – в частности, с Украиной. Когда летние каникулы в школах Великобритании, Франции и Чехии, рассказывает 24 Канал.

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Когда летние каникулы в школах Великобритании

В Англии летние каникулы в 2023 году стартовали достаточно рано. Ученики ушли на отдых от учебы 17 апреля. Однако будут отдыхать не все лето, а только до 21 июля. Все же графики летних каникул в школах Англии могут отличаться – в зависимости от города.

В Уэльсе летний отдых учеников стартует 24 июля. Дети будут отдыхать до начала осени.

В Шотландии летние каникулы в школах стартуют 23 июня и продлятся до 16 августа.

В Северной Ирландии летний отдых школьников стартует 1 июля.

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Когда уйдут на летние каникулы ученики в Чехии и Франции

В Чехии учебный год в школах продлится до 30 июня. Летние каникулы стартуют 1 июля. Будут отдыхать от обучения ученики до 3 сентября.

Нынешняя ситуация в Украине вынуждает искать альтернативные способы обучения. Такие как дистанционная лицензированная школа "Оптима", которая обеспечивает качественный и непрерывный обучающий процесс даже при форс-мажорных обстоятельствах.

В Франции летние каникулы в школах начнутся 9 июля. Учащиеся будут отдыхать до 3 сентября.