Даты отдыха учеников от обучения в Украине и в соседней стране отличаются. Когда начинаются летние каникулы в 2023 году в школах Польши, читайте на 24 Канала.
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Когда стартуют летние каникулы в Польше 2023
Так, в Польше заканчиваются дидактические и воспитательные занятия в школах 23 июня. Так что летний отдых от учебы в местных школах начинается 24 июня. Закончатся летние каникулы 31 августа 2023 года.
К слову, весной ученики в Польше ходили на каникулы в течение 6 – 11 апреля 2023 года.
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Когда были зимние каникулы в школах Польши
- Зимой 2023 года школьники в Польше отдыхали в период с 16 января по 26 февраля.
- Каждое из 16 воеводств попало в одну из четырех групп. Для каждого министерство образования определило двухнедельный период отдыха детей.
I группа: 16 – 29 января: Люблин, Лодзь, Подкарпатье, Поморье, Силезия;
II группа: 23 января – 5 февраля: Подляское, Варминско-Мазурское;
III группа: 30 января – 12 февраля: Любушское, Малопольское, Свентокшиское, Великопольское, Куявско-Поморское;
IV группа: 13 – 26 февраля: Дольношленское, Мазовецкое, Опольское, Западнопоморское.