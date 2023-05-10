Натомість дати відпочинку учнів від навчання в Україні та у сусідній країні різняться. Коли розпочинаються літні канікули у 2023 році у школах Польщі, читайте на 24 Каналі.
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Коли стартують літні канікули у Польщі 2023
Так, у Польщі закінчуються дидактичні та виховні заняття у школах 23 червня. Тож літній відпочинок від навчання у місцевих школах розпочинається 24 червня. Закінчаться літні канікули 31 серпня 2023 року.
До слова, навесні учні у Польщі ходили на канікули упродовж 6 – 11 квітня 2023 року.
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Коли були зимові канікули у школах Польщі
- Взимку 2023 року школярі у Польщі відпочивали у період з 16 січня до 26 лютого.
- Кожне із 16 воєводств потрапило до однієї з чотирьох груп. Для кожної міністерство освіти визначило двотижневий період відпочинку дітей.
I група: 16 – 29 січня: Люблін, Лодзь, Підкарпаття, Помор'я, Сілезія;
II група: 23 січня – 5 лютого: Підляське, Вармінсько-Мазурське;
III група: 30 січня – 12 лютого: Любуське, Малопольське, Свєнтокшиське, Великопольське, Куявсько-Поморське;
IV група: 13 – 26 лютого: Дольношльонське, Мазовецьке, Опольське, Західнопоморське.