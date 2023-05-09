Це свідчать дані дослідження фонду "Центр громадянської освіти". Тож відтік учнів із польських шкіл триває.

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З якими проблемами стикаються українські діти в Польщі

За останні пів року кількість українських учнів у школах Польщі зменшилась на 10 тисяч. Найгострішою є проблема у середній школі. Лише кожен п'ятий український учень ходить до місцевої школи. За ці пів року статистика відвідувань зменшилась на 8%.

Причини відтоку такі:

родини повертаються на Батьківщину;

діти мають проблеми з адаптацією;

учні не готові до здобуття польського атестата зрілості.

Також, що важливо, діти вчаться паралельно у польській та українській школі. Тож вони перевантажені. Дехто змушений покинути польську школу. Адже діти вірять, що війна невдовзі закінчиться і вони повернуться додому.

При цьому форми підтримки дітей з України зменшуються. До слова, учні середньої школи навчаються на додаткових заняттях і рідко кидають навчання.

Зауважимо, відповідно до законодавства європейських країн, діти мають обов'язково відвідувати місцеві школи.

Проте у Польщі чинна Постанова про організацію навчання, виховання та догляду за дітьми та молоддю, які є громадянами України (від 21 березня 2023 року). Вона дозволяє не навчатись у польських школах, якщо учень здобуває дистанційно освіту в Україні.

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Однак нещодавно міністр освіти Польщі Пшемислав Чарнек заявив: у 2022 році у їхній країні перебувало близько 700 тисяч українських дітей. 200 тисяч із них почали навчання у польських школах. Інші здобувати освіту дистанційно в Україні. При цьому польський чиновник уточнив, що близько 200 – 300 тисяч українських дітей не вчаться взагалі. Чарнек каже: це неприпустимо.

До слова, у Польщі діють штрафи за прогули школи. Зокрема, карають, якщо дитина без поважної причини пропустила за місяць понад половину уроків. Розмір штрафу визначають залежно від обставин – становить від 10 тисяч злотих – до 50 тисяч злотих.

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Як вчаться українські діти за кордоном