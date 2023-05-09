Это свидетельствуют данные исследования фонда "Центр гражданского образования". Отток учеников из польских школ продолжается.
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С какими проблемами сталкиваются украинские дети в Польше
За последние полгода количество украинских учеников в школах Польши уменьшилось на 10 тысяч. Самая острая проблема – в средней школе. Только каждый пятый украинский ученик ходит в местную школу. За эти полгода статистика посещений снизилась на 8%.
Причины оттока таковы:
семьи возвращаются на Родину;
дети испытывают проблемы с адаптацией;
ученики не готовы к получению польского аттестата зрелости.
Также, что немаловажно, дети учатся параллельно в польской и украинской школе. Так что они перегружены. Некоторые вынуждены покинуть польскую школу. Дети ведь верят, что война вскоре закончится и они вернутся домой.
При этом формы поддержки детей из Украины уменьшаются. К слову, ученики средней школы учатся на дополнительных занятиях и редко бросают учебу.
Заметим, что согласно законодательству европейских стран, дети должны обязательно посещать местные школы.
Однако в Польше действует Постановление об организации обучения, воспитания и ухода за детьми и молодежью, гражданами Украины (от 21 марта 2023 года). Она позволяет не учиться в польских школах, если ученик получает дистанционно образование в Украине.
Однако недавно министр образования Польши Пшемислав Чарнек заявил: в 2022 году в их стране находились около 700 тысяч украинских детей. 200 тысяч из них начали обучение в польских школах. Другие получать образование дистанционно в Украине. При этом польский чиновник уточнил, что около 200 – 300 тысяч украинских детей не учатся вообще. Чарнек говорит: это недопустимо.
К слову, в Польше действуют штрафы за прогулы школы. В частности, наказывают, если ребенок без уважительной причины пропустил за месяц более половины уроков. Размер штрафа определяется в зависимости от обстоятельств – составляет от 10 тысяч злотых – до 50 тысяч злотых.
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Как учатся украинские дети за границей
- Родители старших школьников разочарованы тем, что у украинских учеников нет равных возможностей в учебе и поступлении по сравнению с местными.
- Родители младших детей говорят: дети могут быстро терять идентичность, интегрируясь в иноязычную среду.
- Большинство при этом признают: образование будет важным фактором, когда семья будет решать, возвращаться в Украину или нет.