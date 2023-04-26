Так, глава МОН заявил, что сейчас Украина теряет связь с украинскими учениками, которые из-за войны уехали за границу. Эти дети просто выпадают из виду Минобразования.

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Второй крайностью является то, что ученики за границей перестают овладевать украинской программой. Или вынуждены изучать две программы параллельно – зарубежную и украинскую. Однако дети из-за этого колоссально перегружены.

Мы должны разработать алгоритм зачисления академических результатов детей из школ, где учатся украинские школьники, по всем универсальным предметам. Я еще раз повторяю: мы можем доверять европейскому, американскому, канадскому образованию в математическом, естественных и других дисциплинах. Единственное, что мы должны сохранить, это история Украины, украинский язык и литература,

– убежден министр.

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Однако, по его словам, очень важно перезагрузить содержание и форму преподавания этих дисциплин. Во многом украинские методики отличаются от ведущих мировых.

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