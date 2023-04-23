Елена в начале полномасштабной войны выехала с тремя детьми в Польшу. Там они почти четыре месяца ходили в школу – во второй, шестой и восьмой классы. Причем в две разные школы.
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Украинка назвала преимущества учебы в польской школе
В комментариях к посту главы МОН на фейсбуке Оксена Лисового госпожа Елена написала: летом она с детьми вернулась на Родину. Весь этот учебный год в Украине ее дети очень скучали по польской школе и страдали в украинской. Так, Коченко рассказала, что больше всего понравилось в польской школе:
- умеренная учебная нагрузка, гораздо более легкая программа, чем в украинской школе;
- почти полное отсутствие домашних заданий, иногда задавали домой какие-то интересные проекты или небольшие упражнения;
- количество контрольных и тестов в неделю ограничено, в учителей есть специальный календарь, где они записываются на проведение тестов. Более 3 тестов в неделю в одном классе проводить нельзя. Для сравнения – в Украине у детей часто бывает 4 – 5 тестов и контрольных в день;
- учителя детей уважают, атмосфера на уроках дружелюбна, не было постоянного давления и устрашения оценками;
- проводили много экскурсий и путешествий;
- вкусная еда в столовых;
- на большинстве перерывов дети гуляли на улице;
- в классах до 20 учеников нет второй смены – и это были обычные государственные школы.
Украинка резюмировала: дети шли в школу и приходили из нее с хорошим настроением. Также у них было много свободного времени для прогулок и общения с друзьями, не было страха и стресса.
Что касается знаний – я уверена, что они в таких условиях приобретаются легко и непринужденно, поскольку у детей есть свободное пространство для мысли и творчества. А уже специализацию они получат в профильных учебных заведениях,
– считает Елена.