Так, очільник МОН заявив, що зараз Україна втрачає зв'язок з українськими учнями, які через війну виїхали за кордон. Ці діти просто випадають з поля зору Міносвіти.

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Другою крайністю є те, що учні за кордоном перестають опановувати українську програму. Або змушені вивчати дві програми паралельно – закордонну і українську. Проте діти через це колосально перевантажені.

Ми маємо розробити алгоритм зарахування академічних результатів дітей з тих шкіл, де навчаються українські школярі, за всіма універсальними предметами. Я вкотре повторюю: ми можемо довіряти європейській, американській, канадській освіті в математичній, природничих та інших дисциплінах. Єдине, що ми маємо зберегти, це історія України, українська мова та література,

– переконаний міністр.

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Проте, за його словами, дуже важливо перезавантажити зміст і форму викладання цих дисциплін. Багато в чому українські методики відрізняються від провідних світових.

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