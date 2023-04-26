Так, очільник МОН заявив, що зараз Україна втрачає зв'язок з українськими учнями, які через війну виїхали за кордон. Ці діти просто випадають з поля зору Міносвіти.
Важливо Школа навчить або зруйнує: як врятувати українських учнів від "граніту науки"
Як МОН боротиметься за українських учнів, які за кордоном
Другою крайністю є те, що учні за кордоном перестають опановувати українську програму. Або змушені вивчати дві програми паралельно – закордонну і українську. Проте діти через це колосально перевантажені.
Ми маємо розробити алгоритм зарахування академічних результатів дітей з тих шкіл, де навчаються українські школярі, за всіма універсальними предметами. Я вкотре повторюю: ми можемо довіряти європейській, американській, канадській освіті в математичній, природничих та інших дисциплінах. Єдине, що ми маємо зберегти, це історія України, українська мова та література,
– переконаний міністр.
Проте, за його словами, дуже важливо перезавантажити зміст і форму викладання цих дисциплін. Багато в чому українські методики відрізняються від провідних світових.
Читайте "Діти після повернення страждають": українка назвала переваги навчання у польській школі
МОН реформує зміст української літератури та історії України у школах
- Міносвіти має намір модернізувати зміст двох шкільних предметів. Зокрема, мовиться про українську літературу та історію нашої держави.
- Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий вважає, що треба перш за все переглянути зміст курсу української літератури. Зокрема, модернізувати його, повернути "загублені" імена, починаючи з ренесансно-барокових літературних творів і закінчуючи сучасними живими письменниками. Також варто усучаснити методи викладання.
- Викладання історії України також варто модернізувати, вважає Лісовий. Курс шкільної історії має демонструвати сучасним дітям успішність України.