Більшість школярів з України до того ж паралельно навчається в рідній школі. Батьки оформили їм сімейне навчання або екстернат.

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Як вчаться українські діти у школах Польщі та Німеччини

Так, українські діти вчаться самостійно і пишуть тести наприкінці кожного семестру, аби їм поставили оцінки в рідній школі. Учні старших класів намагаються встигати на уроки в обидвох школах.

Ірина, мама восьмикласника із Харкова, який вчиться у німецькому містечку поруч із Дюссельдорфом, каже: що їм вдалося "стикувати" розклад. Школяр долучається до окремих уроків з дому вранці, а потім їде до німецької школи. Якщо встигає, повертається на українські онлайн-заняття вдень.

Рятівним для дитини є те, що у німецькій школі немає домашніх завдань, а уроки тривають здебільшого до 13 години.

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Старша дочка Олександри із Кракова готується до атестації паралельно у двох школах: у 8 класі в Польщі і у 9 – в Україні.

Вона не живе фактично, сидить весь час за підручниками. Це величезне навантаження, яке нерідко призводить до нервових зривів,

– каже мати дівчини.

Україна, до слова, поки не виробила системного підходу, як підтримати дітей за кордоном.

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Як вчаться українські діти за кордоном