Син українця навчається у п'ятому класі. Свої враження він висловив у коментарях до поста глави МОН на фейсбуці Оксена Лісового.

Важливо У МОН зробили заяву про зменшення навчального навантаження на учнів

Українець порівняв навантаження у школах України та НІмеччини

Українець розповів: коли його п'ятикласник вчився у німецькій школі, то встигав після уроків відпочити, відвідати спортивне тренування і потім зробити одне-два завдання з математики і мови.

Натомість в українській школі, за словами батька учня, навчальна програма містить на 2 – 3 предмети більше Тож дитина, уточнив Чопілко, після школи ледь встигає з навчанням, щоб відвідати тренування. Потім сидить до 23 або 24 години та виконує домашні завдання з усіх предметів.

Школяр при цьому, за словами батька, перебуває на межі від такого навантаження. А від спорту вже не отримує задоволення, коли усвідомлює, скільки завдань йому дали зробити додому.

Можливо наші діти і розумніші від закордонних ровесників, але вони точно і нещасніші за них,

– вважає Чопілко Тарас.

Чи можна і як врятувати школярів від надмірного навантаження та що дозволить покращити якість української освіти навіть у час війни, читайте у матеріалі 24 Каналу "Школа навчить або зруйнує: як врятувати українських учнів від "граніту науки".

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Як МОН повертатиме українських учнів з-за кордону