Сын украинца учится в пятом классе. Свои впечатления он высказал в комментариях к посту главы МОН на фейсбуке Оксена Лисового.
Важно В МОН сделали заявление об уменьшении учебной нагрузки на учеников
Украинец сравнил нагрузку в школах Украины и Германии
Украинец рассказал: когда его пятиклассник учился в немецкой школе, то успевал после уроков отдохнуть, посетить спортивную тренировку и затем сделать одну-две задачи по математике и языку.
В украинской школе, по словам отца ученика, учебная программа содержит на 2 – 3 предмета больше. Поэтому ребенок, уточнил Чопилко, после школы едва успевает с учебой, чтобы посетить тренировки. Затем сидит до 23 или 24 часов и выполняет домашние задания по всем предметам.
Школьник при этом, по словам отца, находится на грани от такой нагрузки. А от спорта уже не получает удовольствия, когда отдает себе отчет, сколько задач ему дали сделать домой.
Возможно наши дети и умнее зарубежных ровесников, но они точно и несчастнее их,
– считает Чопилко Тарас.
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Как МОН будет возвращать украинских учеников из-за границы
- Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой рассказал, как наше государство будет возвращать своих учеников из-за границы. При этом назвал две крайности.
- Первая: сейчас Украина теряет связь с украинскими учениками, которые из-за войны уехали за границу.
- Вторая: ученики за границей перестают овладевать украинской программой. Или вынуждены изучать две программы параллельно – зарубежную и украинскую. Однако дети из-за этого колоссально перегружены.
- Министр подчеркнул, что МОН должен разработать алгоритм зачисления академических результатов детей из тех школ, где учатся украинские школьники, по всем универсальным предметам.