Собственно, Татьяна Манакова работает в Берлине. Преподает в старшей школе в 7 – 10 классах. Свои впечатления она выразила в комментариях к посту главы МОН на фейсбуке Оксена Лесного.

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Украинка рассказала об учебе в немецкой школе

Женщина говорит: предметов в немецкой школе действительно не так много. Основные – немецкая, английская, математика. Другие предметы соединены в курсы: биология, химия, физика – NAWI (естественные науки), история, социология, география – GAWI. Курсы охватывают основные понятия по этим предметам, что важно для практики в дальнейшей жизни.

Язык и литературу не делят на отдельные предметы, вычитывают блоками.

Основная ориентированность в обучении – практические навыки и знания. Тем изучают меньше, но качественнее,

– отметила украинка.

И добавила, что задачи по математике носят практический характер. Занятия продолжаются парами, по полтора часа или делятся на 2 разных урока. Учитель вычитывает свой материал через 45 минут, затем в класс заходит другой педагог и преподает свой предмет.

Никакого давления на учеников, не усвоил программу – останешься на повторный год обучения,

– уточнила Татьяна.

Занятия продолжаются до 15:00 максимум, продолжила украинка. Затем дети свободны до утра. Домашние задания на выходные давать запрещено. В это время ученики должны отдыхать. Питание в школах организовали так, что во время большого перерыва, который длится час, ученики успевают пообедать и отдохнуть. Потом могут посещать кружки или тренировки.

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