Другие поступающие должны пройти индивидуальное собеседование в колледже. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Osvita.ua.

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Как поступить в колледж в 2025 году

Также все поступающие должны подать на рассмотрение приемной комиссии текст мотивационного письма.

Программы индивидуальных устных собеседований и творческих конкурсов, а также требования к мотивационным письмам утверждают председатели приемных комиссий учебных заведений не позднее чем через месяц после вступления в силу Порядка приема на обучение в учреждения профессионального предвысшего образования в 2025 году.

Программы индивидуальных устных собеседований и творческих конкурсов и требования к мотивационным письмам обязательно обнародуют на сайтах учебных заведений. В программах должны быть критерии оценивания подготовленности поступающих. Форму проведения индивидуальных устных собеседований и творческих конкурсов заведение выбирает самостоятельно.

Материалы вступительных испытаний хранят не менее одного года.

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Как происходит поступление после 9 класса

В 2025 году поступление после 9 класса на обучение в колледж может происходить в форме:

творческих конкурсов и рассмотрения мотивационных писем;

индивидуального устного собеседования и рассмотрения мотивационных писем.

Как происходит поступление после 11 класса

Поступление после 11 класса может происходить в форме:

творческих конкурсов и рассмотрения мотивационных писем;

индивидуального устного собеседования и рассмотрения мотивационных писем.

Также поступающие после 11 класса вместо прохождения собеседования могут подать результаты НМТ за четыре последних года.

Поступление на основе образовательно-квалификационного уровня квалифицированного рабочего также происходит в форме индивидуального устного собеседования, творческого конкурса и рассмотрения мотивационных писем.

Какие сертификаты НМТ можно подать

Вместо прохождения индивидуального устного собеседования абитуриент может подать результаты НМТ за 2022-2025 годы.

В таком случае конкурсный балл абитуриента определяют как средний балл всех предметов мультитеста без использования весовых коэффициентов с повышением на 25 процентов, но не выше 200 баллов.