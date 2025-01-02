Другие поступающие должны пройти индивидуальное собеседование в колледже. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Osvita.ua.
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Как поступить в колледж в 2025 году
Также все поступающие должны подать на рассмотрение приемной комиссии текст мотивационного письма.
Программы индивидуальных устных собеседований и творческих конкурсов, а также требования к мотивационным письмам утверждают председатели приемных комиссий учебных заведений не позднее чем через месяц после вступления в силу Порядка приема на обучение в учреждения профессионального предвысшего образования в 2025 году.
Программы индивидуальных устных собеседований и творческих конкурсов и требования к мотивационным письмам обязательно обнародуют на сайтах учебных заведений. В программах должны быть критерии оценивания подготовленности поступающих. Форму проведения индивидуальных устных собеседований и творческих конкурсов заведение выбирает самостоятельно.
Материалы вступительных испытаний хранят не менее одного года.
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Как происходит поступление после 9 класса
В 2025 году поступление после 9 класса на обучение в колледж может происходить в форме:
- творческих конкурсов и рассмотрения мотивационных писем;
- индивидуального устного собеседования и рассмотрения мотивационных писем.
Как происходит поступление после 11 класса
Поступление после 11 класса может происходить в форме:
- творческих конкурсов и рассмотрения мотивационных писем;
- индивидуального устного собеседования и рассмотрения мотивационных писем.
Также поступающие после 11 класса вместо прохождения собеседования могут подать результаты НМТ за четыре последних года.
Поступление на основе образовательно-квалификационного уровня квалифицированного рабочего также происходит в форме индивидуального устного собеседования, творческого конкурса и рассмотрения мотивационных писем.
Какие сертификаты НМТ можно подать
Вместо прохождения индивидуального устного собеседования абитуриент может подать результаты НМТ за 2022-2025 годы.
В таком случае конкурсный балл абитуриента определяют как средний балл всех предметов мультитеста без использования весовых коэффициентов с повышением на 25 процентов, но не выше 200 баллов.