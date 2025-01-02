Інші вступники мають пройти індивідуальну співбесіду у коледжі. Про це інформує 24 Канал з посиланням Osvita.ua.

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Як вступити до коледжу у 2025 році

Також усі вступники повинні подати на розгляд приймальної комісії текст мотиваційного листа.

Програми індивідуальних усних співбесід і творчих конкурсів, а також вимоги до мотиваційних листів затверджують голови приймальних комісій закладів освіти не пізніше ніж через місяць після набрання чинності Порядком прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти в 2025 році.

Програми індивідуальних усних співбесід і творчих конкурсів та вимоги до мотиваційних листів обов'язково оприлюднюють на сайтах закладів освіти. У програмах мають бути критерії оцінювання підготовленості вступників. Форму проведення індивідуальних усних співбесід і творчих конкурсів заклад обирає самостійно.

Матеріали вступних випробувань зберігають не менше одного року.

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Як відбувається вступ після 9 класу

У 2025 році вступ після 9 класу на навчання у коледж може відбуватися у формі:

творчих конкурсів та розгляду мотиваційних листів;

індивідуальної усної співбесіди та розгляду мотиваційних листів.

Як відбувається вступ після 11 класу

Вступ після 11 класу може відбуватися у формі:

творчих конкурсів та розгляду мотиваційних листів;

індивідуальної усної співбесіди та розгляду мотиваційних листів.

Також вступники після 11 класу замість проходження співбесіди можуть подати результати НМТ за чотири останні роки.

Вступ на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника також відбувається у формі індивідуальної усної співбесіди, творчого конкурсу та розгляду мотиваційних листів.

Які сертифікати НМТ можна подати

Замість проходження індивідуальної усної співбесіди вступник може подати результати НМТ за 2022-2025 роки.

У такому разі конкурсний бал вступника визначають як середній бал усіх предметів мультитесту без використання вагових коефіцієнтів з підвищенням на 25 відсотків, але не вище 200 балів.