Інші вступники мають пройти індивідуальну співбесіду у коледжі. Про це інформує 24 Канал з посиланням Osvita.ua.
Дивіться також До 321 тисячі на рік: скільки коштує навчання на ІТ-спеціальностях у вишах України
Як вступити до коледжу у 2025 році
Також усі вступники повинні подати на розгляд приймальної комісії текст мотиваційного листа.
Програми індивідуальних усних співбесід і творчих конкурсів, а також вимоги до мотиваційних листів затверджують голови приймальних комісій закладів освіти не пізніше ніж через місяць після набрання чинності Порядком прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти в 2025 році.
Програми індивідуальних усних співбесід і творчих конкурсів та вимоги до мотиваційних листів обов'язково оприлюднюють на сайтах закладів освіти. У програмах мають бути критерії оцінювання підготовленості вступників. Форму проведення індивідуальних усних співбесід і творчих конкурсів заклад обирає самостійно.
Матеріали вступних випробувань зберігають не менше одного року.
Дивіться також Які спеціальності стали найпопулярнішими серед вступників в магістратуру у 2024 році
Як відбувається вступ після 9 класу
У 2025 році вступ після 9 класу на навчання у коледж може відбуватися у формі:
- творчих конкурсів та розгляду мотиваційних листів;
- індивідуальної усної співбесіди та розгляду мотиваційних листів.
Як відбувається вступ після 11 класу
Вступ після 11 класу може відбуватися у формі:
- творчих конкурсів та розгляду мотиваційних листів;
- індивідуальної усної співбесіди та розгляду мотиваційних листів.
Також вступники після 11 класу замість проходження співбесіди можуть подати результати НМТ за чотири останні роки.
Вступ на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника також відбувається у формі індивідуальної усної співбесіди, творчого конкурсу та розгляду мотиваційних листів.
Які сертифікати НМТ можна подати
Замість проходження індивідуальної усної співбесіди вступник може подати результати НМТ за 2022-2025 роки.
У такому разі конкурсний бал вступника визначають як середній бал усіх предметів мультитесту без використання вагових коефіцієнтів з підвищенням на 25 відсотків, але не вище 200 балів.