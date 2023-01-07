При этом они имеют закодированные рифмованные доброжелания и просьбу одарить. Какие колядки выучить малышам, читайте в материале.
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Лучшие тексты колядок для детей на Рождество.
Детские колядки
***
Коляд, коляд, колядница,
Добрая с медом паляница,
А без меда не такая,
Дайте, дядя, пятак.
Открывайте ящик
Да давайте сливку,
Открывайте сундучок
И давайте пятачок.
***
Маленький Иисус бодрствует, не дремлет,
Своими руками мир благословляет.
Мир благословляет в бедной яскине –
Мир вашему дому и вашей семье.
Пусть ваш дом все горе проходит,
А счастье приходит – Христос рождает!
***
Коляд, коляд, колядница,
Добрая с медом паляница,
А без меда не такая,
Дайте, тетя, пирога.
А как дадите пирога,
Возьму быка за рога,
Поведу на торжок,
Куплю себе пирожок.
***
Колядую, колядую,
Колбасу слышу.
Святой вечер!
А у кого, кого?
У деда своего.
Святой вечер!
Дайте колбасу,
Я домой понесу.
Святой вечер!
Дайте крупянку,
Потащу под лавку.
Святой вечер!
Дайте кишечку,
Съем в уюте
Святой вечер!
***
Ой колядка, колядница,
Дайте маку и кисти.
Как не дадите, ответьте,
Моих ножек не знобит.
Я ребенок маленький,
Моя ножка босенькая.
Пик, мик,
Дайте колядник внимательно,
Потому что в ноги холодно.
Простые и короткие колядки
Колядин-дин,
Я, бабушка, один.
Вынеси мне пирожок
И положи в мешок.
С руками, с ногами,
Чтобы бегал за нами.
***
Я маленький пастушок,
По колено полушубок.
А вы, люди, слышите,
Коляду рихтируйте:
Яблочки и орешки –
Будут нам потешки.
***
Колядки для мальчика
Я маленький мальчик,
Вылез на столбик,
В дудочку играю,
Христа прославляю,
Вас с праздником поздравляю.
***
Я маленький отрок,
Съел кутьи горшочек,
На компот поглядываю,
Вас с праздником поздравляю.
А вы на это обращайте,
По варенику давайте.
***
Я маленький колядничок,
Дайте денег кулачок,
Дайте денег полную горсть,
Я спрячу в карман.
Не давайте копейки,
Ибо ветхие карманы,
А давайте бумажные,
Будьте хозяева почетные.
Колядки для девочки
***
Я маленькая барышня,
Как в саду фиалочка.
Рано встаю,
Глаза протираю,
С праздником поздравляю!
***
Я маленькая девочка,
Юбочка рябенькая,
Сапоги пробковые,
Будьте с праздником здоровы!
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Как выучить колядку с ребенком
Чтобы ваш ребенок выучил с удовольствием колядку, стоит:
- выбирать простые колядки;
- читать книги с колядками, смотреть видео и петь вместе;
- показывать ребенку мультики с элементами колядования.