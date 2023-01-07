При этом они имеют закодированные рифмованные доброжелания и просьбу одарить. Какие колядки выучить малышам, читайте в материале.

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Детские колядки

***

Коляд, коляд, колядница,

Добрая с медом паляница,

А без меда не такая,

Дайте, дядя, пятак.

Открывайте ящик

Да давайте сливку,

Открывайте сундучок

И давайте пятачок.

***

Маленький Иисус бодрствует, не дремлет,

Своими руками мир благословляет.

Мир благословляет в бедной яскине –

Мир вашему дому и вашей семье.

Пусть ваш дом все горе проходит,

А счастье приходит – Христос рождает!

***

Коляд, коляд, колядница,

Добрая с медом паляница,

А без меда не такая,

Дайте, тетя, пирога.

А как дадите пирога,

Возьму быка за рога,

Поведу на торжок,

Куплю себе пирожок.

***

Колядую, колядую,

Колбасу слышу.

Святой вечер!

А у кого, кого?

У деда своего.

Святой вечер!

Дайте колбасу,

Я домой понесу.

Святой вечер!

Дайте крупянку,

Потащу под лавку.

Святой вечер!

Дайте кишечку,

Съем в уюте

Святой вечер!

***

Ой колядка, колядница,

Дайте маку и кисти.

Как не дадите, ответьте,

Моих ножек не знобит.

Я ребенок маленький,

Моя ножка босенькая.

Пик, мик,

Дайте колядник внимательно,

Потому что в ноги холодно.

Простые и короткие колядки

Колядин-дин,

Я, бабушка, один.

Вынеси мне пирожок

И положи в мешок.

С руками, с ногами,

Чтобы бегал за нами.

***

Я маленький пастушок,

По колено полушубок.

А вы, люди, слышите,

Коляду рихтируйте:

Яблочки и орешки –

Будут нам потешки.

***

Колядки для мальчика

Я маленький мальчик,

Вылез на столбик,

В дудочку играю,

Христа прославляю,

Вас с праздником поздравляю.

***

Я маленький отрок,

Съел кутьи горшочек,

На компот поглядываю,

Вас с праздником поздравляю.

А вы на это обращайте,

По варенику давайте.

***

Я маленький колядничок,

Дайте денег кулачок,

Дайте денег полную горсть,

Я спрячу в карман.

Не давайте копейки,

Ибо ветхие карманы,

А давайте бумажные,

Будьте хозяева почетные.

Колядки для девочки

***

Я маленькая барышня,

Как в саду фиалочка.

Рано встаю,

Глаза протираю,

С праздником поздравляю!

***

Я маленькая девочка,

Юбочка рябенькая,

Сапоги пробковые,

Будьте с праздником здоровы!

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Как выучить колядку с ребенком

Чтобы ваш ребенок выучил с удовольствием колядку, стоит: