Важен также вопрос перезачисления результатов обучения, полученных за границей, после возвращения таких школьников на Родину. Об этом говорили во время встречи глава МОН Оксен Лисовой и образовательный омбудсмен Сергей Горбачев.

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Лисовой и Горбачев обсудили в целом проблемы образования во время военного положения и пути их решения. В частности, такие как:

компенсация образовательных потерь;

обновление содержания образования;

продолжение реформы НУШ в базовой и старшей школе;

оказание психологической помощи участникам образовательного процесса.

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Также сфокусировали внимание и на обеспечении доступа к образованию, в частности, на восстановлении поврежденной и разрушенной образовательной инфраструктуры, устранении нехватки мест в учебных образованиях отдельных регионов и обеспечении учреждений обустроенными укрытиями.

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