Даты очень разные: когда летние каникулы в школах США в 2023 году

Из-за полномасштабной войны украинцы уехали не только в Европу, но и в США. Многие из них отдали своих детей в местные школы.

Продолжительность и даты летних каникул в школах разных округов могут совсем не совпадать. Когда летние каникулы в школах США в 2023 году, читайте на 24 Канале.

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Когда летние каникулы в школах США 2023

Территорию США разделили на школьные округа. Их почти 14 тысяч. Учеников в школах этих округов 55 миллионов. Что интересно, каждый округ может иметь другой график учебного года 2022 – 2023.

Продолжительность летнего отдыха американских школьников зависит от округа. Ученики отдыхают 10 – 11 недель. Обычно летом они идут на каникулы в конце мая или начале июня. Возвращаются к учебе в августе. Иногда даже в начале сентября.

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Когда каникулы в школах разных округах США 2023

Нью-Йорк – с 28 июня 2023;

– с 28 июня 2023; Лос-Анджелес – с 16 июня 2023 года;

– с 16 июня 2023 года; Чикаго – с 8 июня 2023 года;

– с 8 июня 2023 года; Майами-Дейд – с 8 июня 2023 года;

– с 8 июня 2023 года; Округ Кларк – с 23 мая по 4 августа 2023 года;

– с 23 мая по 4 августа 2023 года; Бровард Каунти – с 9 июня 2023 года;

– с 9 июня 2023 года; Хьюстон – со 2 июня 2023 года;

– со 2 июня 2023 года; Округ Гиллсборо – с 29 мая 2023 года;

– с 29 мая 2023 года; Округ Ориндж – с 29 мая 2023 года;

– с 29 мая 2023 года; Палм-Бич – с 29 мая 2023 года;

Нынешняя ситуация в Украине вынуждает искать альтернативные способы обучения. Такие как дистанционная лицензированная школа "Оптима", обеспечивающая качественный и непрерывный учебный процесс даже при форс-мажорных обстоятельствах.