Даты очень разные: когда летние каникулы в школах США в 2023 году
Из-за полномасштабной войны украинцы уехали не только в Европу, но и в США. Многие из них отдали своих детей в местные школы.
Продолжительность и даты летних каникул в школах разных округов могут совсем не совпадать. Когда летние каникулы в школах США в 2023 году, читайте на 24 Канале.
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Когда летние каникулы в школах США 2023
Территорию США разделили на школьные округа. Их почти 14 тысяч. Учеников в школах этих округов 55 миллионов. Что интересно, каждый округ может иметь другой график учебного года 2022 – 2023.
Продолжительность летнего отдыха американских школьников зависит от округа. Ученики отдыхают 10 – 11 недель. Обычно летом они идут на каникулы в конце мая или начале июня. Возвращаются к учебе в августе. Иногда даже в начале сентября.
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Когда каникулы в школах разных округах США 2023
- Нью-Йорк – с 28 июня 2023;
- Лос-Анджелес – с 16 июня 2023 года;
- Чикаго – с 8 июня 2023 года;
- Майами-Дейд – с 8 июня 2023 года;
- Округ Кларк – с 23 мая по 4 августа 2023 года;
- Бровард Каунти – с 9 июня 2023 года;
- Хьюстон – со 2 июня 2023 года;
- Округ Гиллсборо – с 29 мая 2023 года;
- Округ Ориндж – с 29 мая 2023 года;
- Палм-Бич – с 29 мая 2023 года;
- Округ Ферфакс – с 19 июня 2023 года;
- Гавайи – с 29 мая 2023 года;
- Графство Гвиннетт – с 25 мая 2023 года;
- Округ Вейк – с 12 июня 2023 года;
- Округ Монтгомери – с 19 июня 2023 года;
- Даллас – с 29 мая 2023 года;
- Шарлотт-Мекленбург – с 12 июня 2023 года;
- Филадельфия Сити – с 9 июня 2023 года;
- Округ Принс-Джордж – с 19 июня 2023 года;
- Графство Дюваль – с 5 июня 2023 года.